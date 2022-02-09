Trabzonspor kupada yeni transferiyle turladı

Trabzonspor, Türkiye Kupası son 16 maçında Denizlispor ile karşılaştı. Bordo mavililer Hüseyin Türkmen ve yeni transferi Kouassi'nin attığı golle rakibini 2-1 mağlup etti ve kupada çeyrek finale yükseldi.
Maçtan dakikalar;
5. dakikada savunmadan dönen topa ceza sahası dışından sert vuran Murat Cem’in şutunu son anda kaleci Abdülkadir çeldi.
GOL!
- 8. dakikada Yusuf Erdoğan’ın kullandığı serbest vuruşta kalecinin çeldiği top, Hüseyin Türkmen’in kafasına çarparak ağlarla buluştu. 0-1
19. dakikada Trabzonspor savunmasından dönen topa ceza sahası içerisinde sert bir şekilde vuran Erdal, meşin yuvarlağı sağ direğin yanından dışarı gönderdi.
23. dakikada Muhammed Eren’in savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Bekir’in, ceza sahası içerisinde rakiplerini çalımladıktan sonra vurduğu meşin yuvarlak kaleciye çarpması sonucu az farkla kornere gitti.
30. dakikada Enis’in kornerden kullandığı topa iyi yükselen Murat Cem, yaptığı kafa vuruşunda topu az farkla üst direkten dışarı gönderdi.
54’üncü dakikada Denizlispor beraberlik şansini kaçırdı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mustafa’nın şutunda kaleci Erce son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
GOL!
- 59’uncu dakikada maça beraberlik geldi. Sağ kanattan yapılan ortada Mustafa’nın çevirdiği top kaleci Erce’nin üzerinden ağlarla buluştu: 1-1.
GOL!
- 77’nci dakikada Trabzonspor yeniden öne geçti. Murat Cem’in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kouassi plase bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-2.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Trabzonspor deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
📌Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları pic.twitter.com/OSoClEk4OM
Trabzonspor deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.