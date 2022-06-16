​Trabzonspor Marlon için görüşmelere başladı

Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Marlon'un, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Sezonu şampiyon tamamlayan ve gelecek sezon hem ligde, hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Trabzonspor, arka arkaya transferleri açıklamaya başladı. Bordo-mavili kulüp, 3 dakika içinde 4 oyuncuyu KAP'a bildirdi.

Arka arkaya transfer bombaları patladı

Trabzonspor, Kasımpaşa'dan sol bek Eren Elmalı, orta saha oyuncusu Doğucan Haspolat, Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen ve geçen sezon kiralık forma giyen Stefano Denswil'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıklarken, aynı zamanda Umut Bozok transferini de bitirme aşamasına geldi.

Marlon için görüşmeler başladı

Kadrosuna iyi bir stoper katmak isteyen Trabzonspor, Brezilyalı oyuncu Marlon'un transferi için Shakhtar Donetsk ile görüşmelere başladı. Bordo-mavili takımın, bu transferi kısa süre içerisinde bitirerek, resmiyete kavuşturması bekleniyor.

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Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Marlon'un, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

SPOR Trabzonspor 3 dakika içinde 4 oyuncuyu KAP'a bildirdi