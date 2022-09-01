Spor Trabzonsporun Maxi Gomez için ödeyeceği rakam ortaya çıktı 6 milyon euro değilmiş
TRANSFER

Trabzonspor'un Maxi Gomez için ödeyeceği rakam ortaya çıktı: 6 milyon euro değilmiş

Trabzonspor, Uruguaylı golcü Maxi Gomez'in transferini sonuçlandırdı. Gomez'i gün içinde özel uçakla Trabzon'a getirecek bordo-mavililerin Maxi Gomez için Valencia'ya ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor Maxi Gomez için ne kadar bonservis ödeyecek?
1.86 boyundaki Maxi Gomez, sağ ayağını kullanıyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinden koştuğu Maxi Gomez ve kulübü Valencia ile her konuda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe bekletti Trabzonspor bitirdi

Fenerbahçe'nin, Valencia ve oyuncu tarafıyla prensipte anlaştığı fakat gelen transfer önerileri nedeniyle başka alternatiflere yöneldiği, uzun bir süre oyuncu ve İspanyol kulübüne geri dönüş yapmadığı öğrenildi.

Trabzonspor ise Dovbyk tarafından gelecek haberi beklerken gelen Maxi Gomez önerisini Abdullah Avcı'ya onaylattıktan sonra transferi zaman kaybetmeden tamamladı.

26 yaşındaki Uruguaylı golcünün bugün özel uçakla Türkiye'ye gelerek resmi sözleşmeye imzayı atması bekleniyor.

Maxi Gomez'in bonservisi ne kadar?

  • İspanyol basını, Trabzonspor'un Maxi Gomez'in transferi için Valencia'ya 6 milyon euro ödeyeceğini yazmıştı. Ancak bordo-mavililerin transferi 3 milyon Euro civarında bir rakama bitirdiği ve bunu 3 taksitle ödeyeceği öğrenildi.

Cavani'yi transfer eden Valencia'nın İspanya'daki kural gereği AB pasaportu olmayan en fazla 3 adam bulundurma zorunluluğundan dolayı Trabzonspor'un bu transferi uygun rakama bitirdiği öğrenildi.

109 maç 22 gol

14 Temmuz 2019 yılından bu yana Valencia forması giyen Maxi Gomez, İspanyol ekibiyle çıktığı 109 maçta 22 gol atarken, 12 de asist kaydetti.

Uruguay Milli Takımı'nda da 27 maça çıkan Maxi, 4 kez fileleri havalandırdı.

Maxi Gomez'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Maximiliano Gomez (@maxi_gomez9)'in paylaştığı bir gönderi

İlk tercih Icardi, olmazsa Shamar
SPOR
İlk tercih Icardi, olmazsa Shamar
Milli yıldızın yanına gidiyor

Milli yıldızın
yanına gidiyor

Oğuzhan Özyakup'un yeni takımı belli oldu.
Alternatifi belli oldu

Alternatifi
belli oldu

Mauro ​Icardi olmazsa Shamar Nicholson.
Maxi GomezTürkiyeye geliyor

Maxi Gomez
Türkiye'ye geliyor

​Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Maxi Gomez ile anlaşma sağladı.
Süper Lig'de<br>flaş ayrılık

Süper Lig'de
flaş ayrılık

​Adana Demirspor, Balotelli'nin Sion'a satıldığını açıkladı.
Dovbyk açıkladı

Dovbyk açıkladı

"Yeni bir heyecana yelken açmak istiyorum"
'Ben hazırım'

'Ben hazırım'

Tolga Ciğerci Ankaragücü ile resmi sözleşme imzaladı.
'Sistemle başarıya <br>ulaşacağız'

'Sistemle başarıya
ulaşacağız'

​Jorge Jesus rotasyon yapmayı sürdürecek.
Hull City'nin <br>sürprizi ortaya çıktı

Hull City'nin
sürprizi ortaya çıktı

​İngiltere Championship ekibinden bir transfer daha.
Ölüm tehditleri <br>alıyordu

Ölüm tehditleri
alıyordu

​Willian, Premier Lig'e geri dönüyor.
Süper Lig'de kaldı

Süper Lig'de kaldı

​Mame Diouf'un yeni takımı belli oldu
Premier Lig 'Kartalı'

Premier Lig 'Kartalı'

Beşiktaş Siriki Dembele ile anlaşma sağladı
'Yine yaparız'

'Yine yaparız'

​Abdullah Avcı takımı motive ediyor
21.45 problemi

21.45 problemi

​Süper Lig maçlarının geç başlaması birçok sorun oluşturuyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.