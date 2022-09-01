Trabzonspor'un Maxi Gomez için ödeyeceği rakam ortaya çıktı: 6 milyon euro değilmiş

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinden koştuğu Maxi Gomez ve kulübü Valencia ile her konuda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe bekletti Trabzonspor bitirdi

Fenerbahçe'nin, Valencia ve oyuncu tarafıyla prensipte anlaştığı fakat gelen transfer önerileri nedeniyle başka alternatiflere yöneldiği, uzun bir süre oyuncu ve İspanyol kulübüne geri dönüş yapmadığı öğrenildi.

Trabzonspor ise Dovbyk tarafından gelecek haberi beklerken gelen Maxi Gomez önerisini Abdullah Avcı'ya onaylattıktan sonra transferi zaman kaybetmeden tamamladı.

26 yaşındaki Uruguaylı golcünün bugün özel uçakla Türkiye'ye gelerek resmi sözleşmeye imzayı atması bekleniyor.

Maxi Gomez'in bonservisi ne kadar?

İspanyol basını, Trabzonspor'un Maxi Gomez'in transferi için Valencia'ya 6 milyon euro ödeyeceğini yazmıştı. Ancak bordo-mavililerin transferi 3 milyon Euro civarında bir rakama bitirdiği ve bunu 3 taksitle ödeyeceği öğrenildi.

Cavani'yi transfer eden Valencia'nın İspanya'daki kural gereği AB pasaportu olmayan en fazla 3 adam bulundurma zorunluluğundan dolayı Trabzonspor'un bu transferi uygun rakama bitirdiği öğrenildi.

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109 maç 22 gol

14 Temmuz 2019 yılından bu yana Valencia forması giyen Maxi Gomez, İspanyol ekibiyle çıktığı 109 maçta 22 gol atarken, 12 de asist kaydetti.

Uruguay Milli Takımı'nda da 27 maça çıkan Maxi, 4 kez fileleri havalandırdı.

Maxi Gomez'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

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