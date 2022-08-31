Spor Trabzonspor Maxi Gomez ile anlaştı
TRANSFER

Trabzonspor Maxi Gomez ile anlaştı

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de uzun süredir peşine koştuğu forvet Maxi Gomez için oyuncu ve kulübü Valencia ile anlaşma sağladı. 26 yaşındaki golcünün özel uçakla bugün Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor Maxi Gomez ile anlaştı mı? Maxi Gomez kimdir?
Maxi Gomez

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de uzun süredir peşine koştuğu forvet Maxi Gomez için oyuncu ve kulübü Valencia ile anlaşma sağladı. 26 yaşındaki golcünün özel uçakla bugün Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre ilk olarak Valencia ile el sıkışan bordo-mavililer, oyuncu ve menajeriyle de son yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağladı.

Trabzonspor, oyuncunun bonservisini Valencia kulübüne 5 taksitte ödeyecek.

Maxi Gomez kimdir?

Maxi Gomez, 14 Ağustos 1996'da Uruguay'da dünyaya gelmiştir. 25 yaşındaki oyuncu, İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'da forma giymektedir. Kulüp kariyerinde 233 maça çıkan Gomez, 82 gol atıp, 34 asist üretmiştir. Ülkesinin milli formasıyla da 27 maça çıkan 1.86'lık oyuncu, 4 gol kaydetmiştir.

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