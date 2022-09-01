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Trabzonspor merak edilen transferi KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Cornelius'un satışının ardından forvet bölgesinde oluşan boşluğu Valencia'nın Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez ile doldurdu. Bordo mavililer transfer görüşmelerini KAP'a bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor Maxi Gomeze ne kadar ödeyecek? Maxi Gomezin bonservisi ne kadar?
Maxi Gomez, Trabzonspor ile resmi sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, İspanyol ekibi Valencia’nın 26 yaşındaki Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez’i 3 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Bordo-mavili kulüpten Gomez’in transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle;

  • "Profesyonel futbolcu Maximiliano Gomez Gonzalez’in kulübümüze transferi konusunda, Valencia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Valencia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 3.000.000.-EUR, 4 taksit halinde ödenecektir.
  • Valencia Kulübüne ayrıca; futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %’i ödenecektir.
  • Profesyonel futbolcu Maximiliano Gomez Gonzalez ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
  • Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1.750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Ayrıca her bir sezon için şarta bağlı prim ödemesi yapılacaktır. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
  • 2025-2026 futbol sezonu için 1.750.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.
  • Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5’i oranında ödeme yapılacaktır."
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