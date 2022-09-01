Trabzonspor merak edilen transferi KAP'a bildirdi

Trabzonspor, İspanyol ekibi Valencia’nın 26 yaşındaki Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez’i 3 1 yıllığına kadrosuna kattı.
Bordo-mavili kulüpten Gomez’in transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle;
- "Profesyonel futbolcu Maximiliano Gomez Gonzalez’in kulübümüze transferi konusunda, Valencia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Valencia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 3.000.000.-EUR, 4 taksit halinde ödenecektir.
- Valencia Kulübüne ayrıca; futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %’i ödenecektir.
- Profesyonel futbolcu Maximiliano Gomez Gonzalez ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
- Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1.750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Ayrıca her bir sezon için şarta bağlı prim ödemesi yapılacaktır. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
- 2025-2026 futbol sezonu için 1.750.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.
- Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5’i oranında ödeme yapılacaktır."
Maxi Gomez, Trabzonspor ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
▪Uruguaylı golcü, bordo mavililerden yıllık 1.75M€ kazanacak pic.twitter.com/8zAsz6Zfo9
Maxi Gomez, Trabzonspor ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı