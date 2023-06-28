Mislav Orsic
Trabzonspor yeni sezonun transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Bordo-Mavililer, bir transferi daha noktaladı.
Trabzonspor, Mislav Orsic'i KAP'a bildirdi. Karadeniz ekibinin yaptığı duyuruda, "FC Southampton’ın profesyonel futbolcusu Mislav Orsic'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Southampton'a 6 ay önce gitmişti
Nenad Bjelica'nın ısrarla istediği 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mislav Orsic, geride bıraktığımız sezonun ara transfer döneminde Southampton'a imza atmıştı.
Southampton, Mislav Orsic'in transferi için Dinamo Zagreb'e 5.75 milyon Euro ödemişti.