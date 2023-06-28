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Spor

Trabzonspor Mislav Orsic'i KAP'a bildirdi

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer harekatını sürdürmeye devam ediyor. Dün Kourbelis'i, bugün gündüz İspanyol stoper Joaquin Fernandez'i açıklayan bordo-mavili ekip şimdi de Mislac Orsic'i KAP'a bildirdi.

19:55 . 28/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Mislav Orsic

Mislav Orsic

Trabzonspor yeni sezonun transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Bordo-Mavililer, bir transferi daha noktaladı.


Trabzonspor, Mislav Orsic'i KAP'a bildirdi. Karadeniz ekibinin yaptığı duyuruda, "FC Southampton’ın profesyonel futbolcusu Mislav Orsic'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Southampton'a 6 ay önce gitmişti

Nenad Bjelica'nın ısrarla istediği 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mislav Orsic, geride bıraktığımız sezonun ara transfer döneminde Southampton'a imza atmıştı.


Southampton, Mislav Orsic'in transferi için Dinamo Zagreb'e 5.75 milyon Euro ödemişti.


#Trabzonspor
#Mislav Orsic
#transfer
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