Trabzonspor 9. dakikada Maxi Gomez ile öne geçti. Mol Fehervar 37'de Aron, 58'de Kodro ile 2-1 öne geçti.

10. dakikada Abdülkadir Ömür'ün soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanında iyi yükselen Benkovic'in kafa ile dokunduğu top Gomez'in önüne düştü. Bu futbolcu da altı pas içinde meşin yuvarlağı yerden vuruşla filelere gönderdi: 1-0