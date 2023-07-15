|
Spor

ÖZET | Trabzonspor-Mol Fehervar: 2-2

Trabzonspor, hazırlık maçında Mol Fehervar ile 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor-Mol Fehervar maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

20:22 . 15/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Trabzonspor-Mol Fehervar

Trabzonspor-Mol Fehervar

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Mol Fehervar ile kozlarını paylaştı. 4 golün atıldığı maç 2-2 eşitlikle sona erdi.


Trabzonspor 9. dakikada Maxi Gomez ile öne geçti. Mol Fehervar 37'de Aron, 58'de Kodro ile 2-1 öne geçti.



Bordo-Mavililer 75. dakikada Enis Bardhi'nin attığı harika frikik golüyle skora eşitliği getirdi: 2-2.


Kalan dakikalarda başka gol çıkmayınca mücadele 2-2 sona erdi.


Trabzonspor-Mol Fehervar maç özeti


10. dakikada Abdülkadir Ömür'ün soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanında iyi yükselen Benkovic'in kafa ile dokunduğu top Gomez'in önüne düştü. Bu futbolcu da altı pas içinde meşin yuvarlağı yerden vuruşla filelere gönderdi: 1-0


35. dakikada Gomez'in pasında ceza alanı sağ çaprazında Serkan Asan'ın sert şutunda top üst direkten döndü.


37. dakikada Macar ekibi beraberliği sağladı. Csongvai'nin ceza alanı dışı sağ çaprazından şutunda yerden seken top, kaleci Muhammet Taha Tepe'nin sağ köşesinden filelerle buluştu: 1-1


Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.


58. dakikada sağdan ceza alanına doğru ilerleyen Kastrati'nin pasında, Houri'nin çıkardığı topu kontrol eden Kenan Kodro, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2


75. dakikada bu kez Trabzonspor, eşitliği sağladı. Bardhi, ceza alanı hemen dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, topu kaleci Kovacs'ın sol tarafından filelere gönderdi: 2-2


Karşılaşma her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle 2-2 berabere sona erdi.


#Trabzonspor
#Mol Fehervar
#Hazırlık maçı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İsmail Kartal transferi duyurdu: Rodrigo Becao kimdir, kaç yaşında?