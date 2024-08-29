Trabzonspor Muhammed Cham transferini duyurdu

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Muhammed Cham Saracevic'in kulübümüze kesin transferi konusunda Clermont ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Clermont'a sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon avro dört taksit halinde ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

"Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 futbol sezonunda 1 milyon 375 bin avro garanti ücret, 2025-2026 futbol sezonunda 1 milyon 275 bin avro garanti ücret, 2026-2027 futbol sezonunda 1 milyon 275 bin avro garanti ücret, 2027-2028 futbol sezonunda 1 milyon 275 bin avro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde 2028-2029 futbol sezonunda 1 milyon 400 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır."