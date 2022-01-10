Trabzonspor Puchacz'ı duyurdu

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olan Trabzonspor, Kouassi ve Visca'nın ardından bir transferi daha bitirdi.

Bordo-mavili kulüp, dün kente gelen Tymoteusz Puchacz'ın transferini duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun 200 bin euro karşılığında sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Polonyalı sol beke de 400 bin euro garanti ücret ödeneceği bildirildi.

Union Berlin'den transfer edilen Puchacz, bu sezon çıktığı 7 maçta 2 asist kaydetti.

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