Spor Trabzonspor Puchaczı duyurdu
TRANSFER

Trabzonspor Puchacz'ı duyurdu

Bordo-mavili kulüp, Polonyalı sol bek Tymoteusz Puchacz'ın transferini borsaya bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor Puchaczı duyurdu
Puchacz dün Trabzon'a gelmişti.

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olan Trabzonspor, Kouassi ve Visca'nın ardından bir transferi daha bitirdi.

Bordo-mavili kulüp, dün kente gelen Tymoteusz Puchacz'ın transferini duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun 200 bin euro karşılığında sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Polonyalı sol beke de 400 bin euro garanti ücret ödeneceği bildirildi.

  • Union Berlin'den transfer edilen Puchacz, bu sezon çıktığı 7 maçta 2 asist kaydetti.

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Tymoteusz Puchacz (@puszka.27)'in paylaştığı bir gönderi

Trabzonspor'un hedefi Tymoteusz Puchacz
SPOR
Trabzonspor'un hedefi Tymoteusz Puchacz
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