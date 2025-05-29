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Trabzonspor sezonun son maçına çıkıyor: Rakip Antalyaspor

Trabzonspor sezonun son maçına çıkıyor: Rakip Antalyaspor

13:2829/05/2025, четверг
AA
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, bugün kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra Antalya'ya gidecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında yarın Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.


Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.


Bordo-mavililer, 35 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyet ile 48 puan toplayarak ligin son haftasına 7. sırada giriyor.


Ligde 6. sırada bulunan ikas Eyüpspor'un 5 puan gerisinde bulunan Karadeniz ekibi, Onvo Antalyaspor karşısında kazanarak sıralamadaki yerini korumayı amaçlıyor.


Trabzonspor'da Cham, Nwakaeme ve Mendy kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Uğurcan Çakır, Savic, Batagov, Cihan Çanak, Enis Destan ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor.


Bordo-mavili takım, bugün kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra Antalya'ya gidecek.






#Trabzonspor
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