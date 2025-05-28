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Trabzonspor'da ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor'da ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

23:1128/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Serkan Asan
Serkan Asan

Trabzonspor Kulübü, sağ bek oyuncusu Serkan Asan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor, futbolcu Serkan Asan'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.


Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Serkan Asan arasındaki 1 Haziran 2023 başlangıç ve 31 Mayıs 2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.


Açıklamada, yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği belirtildi.






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