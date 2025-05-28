Trabzonspor'da ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor Kulübü, sağ bek oyuncusu Serkan Asan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Trabzonspor, futbolcu Serkan Asan'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Serkan Asan arasındaki 1 Haziran 2023 başlangıç ve 31 Mayıs 2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği belirtildi.