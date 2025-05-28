Trabzonspor'da Antalyaspor mesaisi sürüyor

Antrenmandan kare.
Trendyol Süper Lig'in 38'nci haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trabzonspor, Süper Lig'in 38'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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