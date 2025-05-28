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Trabzonspor'un yıldızları Ukraynalı çocuklarla bir araya geldi

Trabzonspor'un yıldızları Ukraynalı çocuklarla bir araya geldi

17:3528/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
IHA
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Oyuncular çocukların imza isteğini geri çevirmedi.
Oyuncular çocukların imza isteğini geri çevirmedi.

Trabzonsporlu futbolcular Zubkov, Sikan ve Batagov, Ukraynalı çocukları ağırladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği ile yapılan iş birliği çerçevesinde, Trabzon’da misafir edilen 9-15 yaş aralığındaki Ukraynalı çocuklar, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Trabzonsporlu futbolcular Oleksandr Zubkov, Danylo Sikan ve Arseniy Batagov ile bir araya geldi.


Gerçekleşen buluşmada çocuklarla birlikte yemek yiyen futbolcular, misafirlerinin formalarını imzaladı.


Buluşma, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.





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