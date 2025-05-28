Trabzonspor'un yıldızları Ukraynalı çocuklarla bir araya geldi

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği ile yapılan iş birliği çerçevesinde, Trabzon’da misafir edilen 9-15 yaş aralığındaki Ukraynalı çocuklar, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Trabzonsporlu futbolcular Oleksandr Zubkov, Danylo Sikan ve Arseniy Batagov ile bir araya geldi.