Gündem Kuduzdan dolayı hayatını kaybetmişti 11 yaşındaki Mustafa toprağa verildi
BİTLİS

Kuduzdan dolayı hayatını kaybetmişti: 11 yaşındaki Mustafa toprağa verildi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, başıboş köpeklerin ısırması sonucu kuduz tanısıyla tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Mustafa Erçetin'in cenazesi, köyünde toprağa verildi.

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Haber Merkezi DHA
Kuduzdan dolayı hayatını kaybetmişti: Mustafa toprağa verildi
kuduzdan hayatını kaybeden Mustafa toprağa verildi

Adilcevaz ilçesi Göldüzü köyünde oturan Mustafa Erçetin ile Polat Ergün (11), 1 ay önce başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Bitlis Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk, 21 Ekim'de kuduz şüphesiyle Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.

Erçetin'e kuduz tanısı konurken, Ergün'de olumsuz bir duruma rastlanmadı.

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Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Erçetin, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Mustafa Erçetin'in cenazesi, bugün Bitlis'e getirildi. Göldüzü köyünde Erçetin için cenaze namazı kılındı.

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Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir'in de katıldığı cenazede, anne Çiğdem Erçetin sinir krizi geçirdi. Namaz sonrası Mustafa Erçetin'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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