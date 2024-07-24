Trabzonspor Stefan Savic'i kadrosuna kattı

Trabzonspor, Atletico Madrid forması giyen Karadağlı stoper Stefan Savic'i kadrosuna kattı.
Bordo-mavililer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni transferimiz Stefan Savić, bu akşam Trabzon'da olacak. Bu büyük buluşma için tüm taraftarlarımızı 18.30’da Trabzon Havalimanı'na bekliyoruz!" ifadelerini kullandı.
33 yaşındaki başarılı futbolcu sağlık kontrollerinin ardından Trabzonspor ile üç yıllık sözleşme imzalayacak.
Savic'in 'Bize her yer Trabzon' sözleri:
Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 33 maçta forma giydi.
Karadağ Milli Takım kaptanlığı da yapan Savic, 74 maça çıkarken 9 kez fileleri havalandırdı.