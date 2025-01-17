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Stopere son aday Frederik Alves

Stopere son aday Frederik Alves

10:5217/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Frederik Alves'in kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor.
Frederik Alves'in kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor.

Stoper arayışlarını sürdüreni Trabzonspor için Danimarka basınından yeni bir iddia geldi Bordo-mavili takımın Brondby'den Frederik Alves için yaklaşık 2 milyon euro ile masaya oturduğu belirtildi.

Bordo-mavililer Brondby'den Frederik Alves için somut bir adım attı. Danimarka basınından Bold'un aktardığı haberde, Alves'i satın almak isteyen Trabzonspor'un, 25 yaşındaki stoper için 2 milyon euro civarında bir bonservis bedeli önerdiği kaydedildi.


Bordo-maviIilerin, Alves'i 2023 yazında da istediği ancak futbolcunun o dönem Brondby'e yeni imza atması ve ilk 11'de forma giymesi nedeniyle kabul etmediği ileri sürüldü. Haberde, Brezilya asıllı Danimarkalı futbolcunun sözleşmesinin Haziran 2026'da sona ereceği, Brondby'in kar elde etmek istiyorsa önümüzdeki yaza kadar Alves'i satması gerektiği yorumu yapıldı.

Frederik Alves hava toplarında geçit vermiyor.

1.95'lik kule stoper

İki yıl önce de gündeme gelen 25 yaşındaki Alves, kulübüne ilk teklifini yapan Trabzonspor'un hedefinde. 1.95 boyundaki stoper, bu sezon 16 maçta forma giydi ve piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Hem sağ hem de sol stoper mevkilerinde görev alabilen Alves, hava toplamdaki hakimiyeti ve oyun kurma yeteneği ile dikkat çekiyor.


Hanche-Olsen de listede

Bordo-mavililerin ilgilendiği diğer isim ise Almanya'da Mainz forması giyen Andreas Hanche-Olsen. Norveç Milli Takımı'nda 21 kez görev alan Olsen, Bundesliga'da 8 maçta oynadı. Trabzonspor, 27 yaşındaki Norveçli stoperi kiralamayı ya da bonservisiyle satın almayı planlıyor. Ayrıca, Hanche-Olsen sağ ve sol bekte de görev alabilmesi, kendisine ekstra bir avantaj sağlıyor.








#Trabzonspor
#Frederik Alves
#Brondby
#Andreas Hanche-Olsen

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