Trabzonspor, Süper Kupayı 3. kez müzesine getirmek istiyor

Trabzonspor ile Sivasspor yarın akam 20.45'te, Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya geliyor.

İlki 1966 yılında oynanan ve Türkiye 1. Ligi’nin şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın adı 1981-1982 sezonu sonunda Devlet Başkanlığı Kupası olarak değişti ve bu şekilde oynandı. 1998 yılında ara verilen kupa mücadelesine, 2006 yılından itiraberen Süper Kupa adıyla tekrar başlandı. Bordo-mavililer, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında müzesine getirdiği Süper Kupa’yı, yeni sezon öncesi tekrar kazanmak istiyor.

Bu müsabakada bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, teknik anlamda sahada uygulayacağı farklı formasyonları da görme fırsatı bulacak. İlk resmi maçta eksikleri görme adına Sivasspor karşılaşmasına büyük bir önem veren Abdullah Avcı, hazırlık maçları öncesi oluşan havayı dağıtmayı hedefliyor.

Muhtemel 11

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Trabzonspor’un yarın Sivasspor karşısına; "Uğurcan Çakır, Larsen, Denswill, Hugo, Eren Elmalı, Dorukhan, Hamsik, Abdulkadir Ömür, Visca, Kouassi, Cornelius" 11’i ile çıkması bekleniyor.

⌛ pic.twitter.com/lABrauPQdO — Trabzonspor (@Trabzonspor) July 29, 2022