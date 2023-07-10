Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Udinese'nin Hırvat stoperi Filip Benkovic'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.





Bordo mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:





"Profesyonel futbolcu Filip Benkovic'in, 2023-24 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır.





Anlaşmaya göre, Udinese'ye, kiralama bedeli olarak 500.000.-EUR ödeme yapılacaktır.





Satın alma opsiyonunun Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, sözleşme fesih bedeli olarak 4 (Dört) taksit halinde 2.500.000.-EUR ödeme yapılacaktır.





Satın alma opsiyonu kullanıldıktan sonra futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %10'u ödenecektir.





Profesyonel futbolcu Filip Benkovic ile aşağıdaki şekilde anlaşma sağlanmıştır.





2023-24 futbol sezonu kiralama dönemi için 1.100.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.





Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; futbolcu ile olan sözleşme 2+1 yıl olarak gerçekleşecektir.





Buna göre; Futbolcuya,





2024-25 sezonu için 1.200.000.-EUR,





2025-26 sezonu için 1.300.000.-EUR,



