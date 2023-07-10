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Spor

Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi

Trabzonspor yeni sezonun transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Bordo-Mavililer, bir transferi daha noktaladı. Trabzonspor, Filip Benkovic'i KAP'a bildirdi.

19:05 . 10/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Filip Benkovic

Filip Benkovic

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Udinese'nin Hırvat stoperi Filip Benkovic'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.


Bordo mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Filip Benkovic'in, 2023-24 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır.


Anlaşmaya göre, Udinese'ye, kiralama bedeli olarak 500.000.-EUR ödeme yapılacaktır.


Satın alma opsiyonunun Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, sözleşme fesih bedeli olarak 4 (Dört) taksit halinde 2.500.000.-EUR ödeme yapılacaktır.


Satın alma opsiyonu kullanıldıktan sonra futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %10'u ödenecektir.


Profesyonel futbolcu Filip Benkovic ile aşağıdaki şekilde anlaşma sağlanmıştır.


2023-24 futbol sezonu kiralama dönemi için 1.100.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.


Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; futbolcu ile olan sözleşme 2+1 yıl olarak gerçekleşecektir.


Buna göre; Futbolcuya,


2024-25 sezonu için 1.200.000.-EUR,


2025-26 sezonu için 1.300.000.-EUR,


2026-27 opsiyon sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."

#Transfer
#Trabzonspor
#Filip Benkovic
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