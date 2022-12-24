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Trabzonspor tribünlerinden "Cumhuriyet" göndermesi

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Stadın hemen hemen tamamının dolu olduğu derbide, tribünlerden maç önü koreografisi geldi. Koreografide "Cumhuriyet" göndermesi yapıldı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor tribünlerinden Cumhuriyet mesajlı açılan pankart, koreografi
Trabzonspor tribünlerinin "Cumhuriyet" mesajı içeren pankartı.

Trabzonspor ile Fenerbahçe Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geliyor. Trabzon'da kapalı gişe oynanan maç önü seremonisinde dev bir pankart açıldı.

Cumhuriyet göndermesi

Akyazı Stadyumu'nun maraton bölgesinde seremonide açılan dev pankartta Trabzon'dan yolu geçen, doğan ve yöneten Osmanlı padişahlarına yer verilirken, "Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet kuran namerttir. Ne mutlu Türküm diyene" ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor tribünlerinden açılan pankart.
Trabzonspor tribünlerinden açılan pankart.

Bu pankart, Fenerbahçe taraftarlarının kendi kulüplerine zaman zaman "Fenerbahçe Cumhuriyeti" diye adlandırmasına cevap olarak nitelendirildi.

  • Pankartta Trabzon'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'e, yöneten Yavuz Sultan Selim'e ve doğan Kanuni Sultan Süleyman'a yer verildi.
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