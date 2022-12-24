Trabzonspor tribünlerinden "Cumhuriyet" göndermesi

Trabzonspor ile Fenerbahçe Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geliyor. Trabzon'da kapalı gişe oynanan maç önü seremonisinde dev bir pankart açıldı.
Cumhuriyet göndermesi
Akyazı Stadyumu'nun maraton bölgesinde seremonide açılan dev pankartta Trabzon'dan yolu geçen, doğan ve yöneten Osmanlı padişahlarına yer verilirken, "Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet kuran namerttir. Ne mutlu Türküm diyene" ifadeleri kullanıldı.
Bu pankart, Fenerbahçe taraftarlarının kendi kulüplerine zaman zaman "Fenerbahçe Cumhuriyeti" diye adlandırmasına cevap olarak nitelendirildi.
- Pankartta Trabzon'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'e, yöneten Yavuz Sultan Selim'e ve doğan Kanuni Sultan Süleyman'a yer verildi.
📸Trabzonspor tribünlerinden açılan dev pankart👇 pic.twitter.com/ZnSVB1uv9D
📸Trabzonspor tribünlerinden açılan dev pankart👇 pic.twitter.com/ZnSVB1uv9D— SPOR (@yenisafakspor) December 24, 2022