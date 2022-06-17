Spor Trabzonspor üç transferin maliyetini açıkladı
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Trabzonspor üç transferin maliyetini açıkladı

Bordo-mavili kulüp, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Jens Stryger Larsen'in transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor üç transferin maliyetini açıkladı
Üç transfer de sağlık kontrolünden geçti.

Trabzonspor, Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı sol bek Eren Elmalı ve orta saha oyuncusu Doğucan Haspolat ile bonservisi elinde bulunan sağ bek Larsen'in transferini duyurdu.

Kasımpaşa'ya 4.8 milyon euro

Eren ve Doğucan için KAP'a yapılan bildirimde, "Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat’ın kulübümüze transferleri konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kasımpaşa’ya, Evren Eren Elmalı’nın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 3 milyon 600 bin euro, Doğucan Haspolat’ın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 1 milyon 200 bin euro 3 taksit halinde ödenecektir" denildi.

İki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken, Eren Elmalı'nın yıllık maaşının 7.3 milyon TL, Doğucan Haspolat'ın ise 6.4 milyon TL olduğu kaydedildi.

Larsen ile 3 yıllık imza

Jens Stryger Larsen ile de 3 yıllık sözleşme yapıldığı ve oyuncunun her sezon için 1 milyon 200 bin euro kazanacağı belirtildi.

Ayrıca Danimarkalı oyuncuya her sezon için 153 bin euro imza parası verileceği açıklandı.

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