Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin istediği Marko Livaja'dan kötü haber
Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin istediği Marko Livaja'dan kötü haber
Sezon başında hem Trabzonspor'un hem de Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği iddia edilen Marko Livaja'dan kötü haber geldi. Takımı AEK ile olan sözleşmesi, sezon sonunda bitecek olan Livaja'nın yolu Türkiye'ye düşmeyebilir.
Haber MerkeziYeni Şafak
Kadrosuna takviye yapmak isteyen Trabzonspor ve Fenerbahçe'de gözler, Yunanistan'ın AEK takımında forma giyen Marko Livaja'ya çevrilmişti. Her 2 takımda başta olmak üzere birçok ekibin 27 yaşındaki oyuncu, izlediği biliniyordu.
Hatta geçtiğimiz haftalarda yer alan haberlerde, sezon sonunda AEK ile sözleşmesi bitecek olan Marko Livaja'nın Trabzonspor'da forma giymek istediği ve Abdullah Avcı'nın oyuncunun transferine onay verdiği iddia edilmişti.
Teklife sıcak bakıyor
Yunan basınında çıkan haberlere göre AEK, 27 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesini uzatmak istiyor. 3 yıllık yeni bir sözleşme öneren AEK yönetimine kesin bir cevap vermeyen Livaja'nın, teklife sıcak baktığı kaydedildi. Aynı zamanda gelen diğer teklifleri de düşünen Hırvat oyuncunun, kısa bir süre içerisinde karar vermesi bekleniyor.
4 gol ve 2 asistle oynadı
Santrfor olarak görev yapan Marko Livaja, bu sezon toplamda 17 kez AEK forması giydi. Bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistle oynayan oyuncu, 2018 yılında Las Palmas'tan 1.8 milyon euro transfer bedeliyle kadroya katılmıştı.
🗣Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Yunan basınına konuştu:
👉Sarı-lacivertlilerden önce hangi takımla görüştü? 👉Pelkas transferinin perde arkasında neler yaşandı? 👉Bakasetas alınsa, Pelkas transferi gerçekleşmeyecek miydi? 👉Marko Livaja'yı istedi mi?
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