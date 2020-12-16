​Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin istediği Marko Livaja'dan kötü haber ​

Kadrosuna takviye yapmak isteyen Trabzonspor ve Fenerbahçe'de gözler, Yunanistan'ın AEK takımında forma giyen Marko Livaja'ya çevrilmişti. Her 2 takımda başta olmak üzere birçok ekibin 27 yaşındaki oyuncu, izlediği biliniyordu.

Hatta geçtiğimiz haftalarda yer alan haberlerde, sezon sonunda AEK ile sözleşmesi bitecek olan Marko Livaja'nın Trabzonspor'da forma giymek istediği ve Abdullah Avcı'nın oyuncunun transferine onay verdiği iddia edilmişti.

Teklife sıcak bakıyor

Yunan basınında çıkan haberlere göre AEK, 27 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesini uzatmak istiyor. 3 yıllık yeni bir sözleşme öneren AEK yönetimine kesin bir cevap vermeyen Livaja'nın, teklife sıcak baktığı kaydedildi. Aynı zamanda gelen diğer teklifleri de düşünen Hırvat oyuncunun, kısa bir süre içerisinde karar vermesi bekleniyor.

4 gol ve 2 asistle oynadı

Santrfor olarak görev yapan Marko Livaja, bu sezon toplamda 17 kez AEK forması giydi. Bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistle oynayan oyuncu, 2018 yılında Las Palmas'tan 1.8 milyon euro transfer bedeliyle kadroya katılmıştı.

Edgar için gelen teklif ortaya çıktı Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Sivasspor maçını takip eden Fransız Saint Etienne Kulübü harekete geçti.61 Saat'te yer alan habere göre bordo-mavililerin savunmacısı Edgar Ie için görüşme yapan ve 1 milyon euroluk teklif gönderen Fransızlara Trabzonspor’dan ret cevabı geldi.Fransız ekibinin Edgar’a da yıllık 1 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme önereceği ifade edildi. Temsilcilerin ilerleyen günlerde yeniden Trabzonspor’un kapısını çalacağı gelen bilgiler arasında.Uğurcan Çakır ve Edgar Ie için geldiler

Erol Bulut Fenerbahçe için reddettiği takımı açıkladı: Anlaşmaya yakındım Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra, Fenerbahçe'de teknik direktör olarak göreve başlayan Erol Bulut, Yunan basınına önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca Pelkas transferinin perde arkasını açıklarken, aynı zamanda Fenerbahçe için reddettiği takımı da söyledi.Pelkas transferinin perde arkasıYunanistan'dan Sport24'e telefonla açıklamalarda bulunan Erol Bulut, Pelkas transferinin çok çabuk bir şekilde sonuçlandığını söyledi. Pelkas'ı aldıkları için çok mutlu olduğunu söyleyen Bulut, "Pelkas istediğim bir oyuncuydu. Hem kanat, hem on numara hem de forvet arkası olarak oynayabilir. Transfer çok çabuk sonuçlandı. Emre Belözoğlu, yıldırım hızıyla hareket etti ve PAOK ile anlaştı. Ardından birkaç saat içinde İstanbul'a getirdi" ifadelerini kullandı."Bakasetas gelseydi yine Pelkas'ı da isterdim"Alanyaspor'dan Bakasetas'ı transfer etmek istediklerini belirten deneyimli teknik adam, "Alanyaspor ile Bakasetas için anlaşmaya varamadık. Bakasetas'ın Pelkas ile bir alakası yok. Farklı tipte oyuncular. Doğsurunu söylemek gerekirse, her iki oyuncuyu da kadromda görmek isterdim. Fakat Alanyaspor ile bir anlaşma sağlayamadık" dedi."Marko Livaja ile hiç ilgilenmedim"Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Marko Livaja hakkında konuşan Erol Bulut, oyuncuyla hiç ilgilenmediğini söyledi. Bulut, "İyi bir oyuncu, bize teklif edildi ama biz ilgilenmedik. İyi bir sezon geçirdi ama bizim planlarımız arasında yer almadı" ifadelerini kullandı."Verona'ya çok yakındım"Fenerbahçe ile anlaşmadan önce İtalya ekiplerinden Verona ile görüştüğünü söyleyen Erol Bulut, "Yazın Verona'ya çok yakındım. Fakat Fenerbahçe'den teklif gelince düşünmedim bile. Çünkü bu takımla oynadım, ligi kazandım. O adımı atmak istiyordum" dedi.Dimitris Pelkas Trabzonspor maçına damga vurdu: 50 milyon euroErol Bulut'tan soyunma odası itirafı: Takıma ne söylediğini açıkladıFenerbahçe, Trabzonspor karşısında geriden gelerek kazandı