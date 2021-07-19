Trabzonspor ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan UEFA Konferans Ligi’nde mücadele eden Trabzonspor’un muhtemel rakipleri açıklandı.
Bordo-mavililer, üçüncü ön eleme turunda oynanacak olan Molde - Servette maçının kazananı ile eşleşecek.
Öte yandan UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda Petrocub ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor’un da bu turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri belli oldu. Kırmızı-beyazlılar, Dinamo Batumi - BATE Borisov maçının kazananı ile oynayacak.
- Üçüncü eleme turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 3-4 Ağustos ve 10 Ağustos, Avrupa Ligi ile Avrupa Konferans Ligi'nde ise 5 ve 12 Ağustos'ta oynanacak.
🏆Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin ardından, yeni bir lig geliyor: UEFA Konferans Ligi.
📽 @omercelikbasli pic.twitter.com/53PNyOSW2N
🏆Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin ardından, yeni bir lig geliyor: UEFA Konferans Ligi.