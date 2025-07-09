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Trabzonspor yeni sezona hazırlanıyor: Günü çift antrenmanla tamamladı

Trabzonspor yeni sezona hazırlanıyor: Günü çift antrenmanla tamamladı

20:289/07/2025, Çarşamba
AA
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Yeni sezon hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam eden Trabzonspor, günün ikinci antrenmanını tamamladı. Futbol okulları yaz kampına katılan sporcular da bordo-mavili takımın akşam antrenmanını ziyaret etti.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam etti.


Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından çabukluk ve koşu çalışması gerçekleştirdi.


Antrenman, dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.


Öte yandan futbol okulları yaz kampına katılan sporcular da bordo-mavili takımın akşam antrenmanını ziyaret etti.






#Trabzonspor
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