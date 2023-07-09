Trabzonspor'a 1.94'lük kule: Filip Benkovic

Benkovic'in güncel piyasa değeri 2.2 milyon euro.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavili ekip bir transferi daha bitirdi. Orsic, Kourbelis ve Fernandez'i kadrosuna katan Trabzonspor, Filip Benkovic ile de anlaşma sağladı.
25 yaşındaki Hırvat stoperin bu akşam İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atacağı öğrenildi.
1.94 boyundaki savunma oyuncusu, hava toplarındaki başarısıyla öne çıkıyor.
Futbol Dinamo Zagreb'de başlayan Benkovic kariyerinde; Leicester City, Celtic, Cardiff, Leuven, Braunschweig ve Udinese formalarını giydi.