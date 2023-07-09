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Spor

Trabzonspor'a 1.94'lük kule: Filip Benkovic

Bordo-mavililer, İtalyan ekibi Udinese'den savunma oyuncusu Filip Benkovic'i renklerine bağlıyor.

12:37 . 9/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Benkovic'in güncel piyasa değeri 2.2 milyon euro.

Benkovic'in güncel piyasa değeri 2.2 milyon euro.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavili ekip bir transferi daha bitirdi. Orsic, Kourbelis ve Fernandez'i kadrosuna katan Trabzonspor, Filip Benkovic ile de anlaşma sağladı.


25 yaşındaki Hırvat stoperin bu akşam İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atacağı öğrenildi.


1.94 boyundaki savunma oyuncusu, hava toplarındaki başarısıyla öne çıkıyor.


Futbol Dinamo Zagreb'de başlayan Benkovic kariyerinde; Leicester City, Celtic, Cardiff, Leuven, Braunschweig ve Udinese formalarını giydi.







#Trabzonspor
#Filip Benkovic
#Udinese
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