Trabzonspor'a Alexander Sörloth müjdesi: Transferin yolu açıldı

Trabzonspor’un uzun süredir beklediği müjdeli haber Almanya’dan geldi. Leipzig’in forvet bölgesine Lucas Nmeche’yi transfer etme girişimi Alexander Sörloth’un forma şansını iyice bitirdi. Alman basınında yer alan haberlere göre, Leipzig, Manchester City’nin U23 takımında oynayan Nmeche’yi transfer etmek istiyor. Alman ekibi, bu transfer için 10 milyon euroyu gözden çıkardı.

"Kiraya gönderilecek"

Bundesliga ekibi, Nmeche’yi transfer ederse Sörloth’u kiraya verecek. Bu konuda en istekli takım ise Trabzonspor. Üstelik kiralama ya da satın alma konusunda öncelik bordo-mavili kulübe ait bilgisine yer verildi. Yapılan haberlerde ayrıca, “Sörloth kampa çağrıldı ancak Leipzig’de kalma şansı artık yok gibi. Büyük ihtimalle Norveçli oyuncu kiralık olarak gönderilecek. Eski kulübü Trabzonspor, Sörloth’u çok istiyor” denildi.

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25 yaşındaki futbolcunun Leipzig ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Norveçli forvet geçtiğimiz sezon Alman ekibinde 37 maçta 6 gol attı 3 de asist yaptı.