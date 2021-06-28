Spor Trabzonspora Alexander Sörloth müjdesi Transferin yolu açıldı
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Trabzonspor'a Alexander Sörloth müjdesi: Transferin yolu açıldı

Trabzonspor’a uzun bekleyişin ardından Almanya’dan müjdeli haber geldi. Alman basını, Leipzig’in forvet bölgesine Lucas Nmeche’yi transfer etme girişimiyle, Alexander Sörloth'un bordo-mavili takıma transferi için engel kalmadığını yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspora Alexander Sörloth müjdesi: Transferin yolu açıldı
Alexander Sörloth Trabzonspor'da oynarken, 49 maçta, 33 gol ve 11 asist kaydetmişti.

Trabzonspor’un uzun süredir beklediği müjdeli haber Almanya’dan geldi. Leipzig’in forvet bölgesine Lucas Nmeche’yi transfer etme girişimi Alexander Sörloth’un forma şansını iyice bitirdi. Alman basınında yer alan haberlere göre, Leipzig, Manchester City’nin U23 takımında oynayan Nmeche’yi transfer etmek istiyor. Alman ekibi, bu transfer için 10 milyon euroyu gözden çıkardı.

"Kiraya gönderilecek"

Bundesliga ekibi, Nmeche’yi transfer ederse Sörloth’u kiraya verecek. Bu konuda en istekli takım ise Trabzonspor. Üstelik kiralama ya da satın alma konusunda öncelik bordo-mavili kulübe ait bilgisine yer verildi. Yapılan haberlerde ayrıca, “Sörloth kampa çağrıldı ancak Leipzig’de kalma şansı artık yok gibi. Büyük ihtimalle Norveçli oyuncu kiralık olarak gönderilecek. Eski kulübü Trabzonspor, Sörloth’u çok istiyor” denildi.

  • 25 yaşındaki futbolcunun Leipzig ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Norveçli forvet geçtiğimiz sezon Alman ekibinde 37 maçta 6 gol attı 3 de asist yaptı.

Abone Ol Google News
29 ilde yağış bekleniyor

29 ilde yağış bekleniyor

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Kahkaha adam

Kahkaha adam

Arpalı Köyü'nün bakkalı gülmeden duramıyor.
Kötülüğün ilk düğmesi Kılıçdaroğlu

​Açık alanda kullanım zorunluluğu olmayacak.

​1970 ve 1980'li yıllara nostaljik bir yolculuk yaptırıyor

​FETÖ'nün holdingi üzerinden kamuya 5 bin kişi yerleştirmişler.

​​Kısıtlama sonrası İstanbul'da çıldırtan trafik.

​SpaceX tarafından 8 Ocak'ta uzaya gönderilmişti.
Nişantaşı'nda<br>Lüks<br>Sağlıkla Buluşuyor

Nişantaşı'nda
Lüks
Sağlıkla Buluşuyor

​Lüksün de tanımı artık değişti.

​Bakan Dönmez, gazetecilere açıklamada bulundu.

​Kaynağı özür diledi, Kılıçdaroğlu 'troll' dedi.

Ortaya çıkan 22 Nisan 2013 tarihli savunmada, dikkat çeken noktalar bulunuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.