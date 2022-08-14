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Trabzonspor'a İngiliz hakem

Bordo-mavili temsilcimizin Kopenhag ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

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Haber Merkezi AA
Trabzonspora İngiliz hakem
Michael Oliver

Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 16 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı play-off turu ilk maçında İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Parken Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı 37 yaşındaki Oliver yönetecek.

Real Madrid'in Eintracht Frankfurt'u 2-0 mağlup ederek kupayı kazandığı UEFA Süper Kupa karşılaşmasını da yöneten Oliver'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Stuart Burt ile Simon Bennett üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İngiliz Robert Jones olacak.

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