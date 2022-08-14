Trabzonspor'a İngiliz hakem

Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 16 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı play-off turu ilk maçında İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Parken Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı 37 yaşındaki Oliver yönetecek.

Real Madrid'in Eintracht Frankfurt'u 2-0 mağlup ederek kupayı kazandığı UEFA Süper Kupa karşılaşmasını da yöneten Oliver'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Stuart Burt ile Simon Bennett üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İngiliz Robert Jones olacak.

Sizce hangi takımlarımız turları geçer❓ pic.twitter.com/Vcc2phFR6j — SPOR (@yenisafakspor) August 12, 2022

SPOR Bartra Trabzonspor'da