Trabzonspor'a karşı 'Halis' operasyon

Bugün yapılması planlanan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimleri öncesinde yeni yönetim kuruluna girecek isimler için yapılan tartışmalar devam ediyor. Nihat Özdemir döneminde yönetime giren ve Servet Yardımcı ile devam eden Mustafa Hacıkerimoğlu’nun listeye yazılmaması, Trabzonspor camiasında tepkilere neden olmuştu. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun ve Trabzonspor kulübünün önerisine rağmen, adeta bordo-mavili kulüp aleyhine hareket eder gibi oluşturacak listedeki skandallar bitmiyor.

Mehmet Büyükekşi başkanlığında oluşturulması planlanan yönetim kuruluna, Türk futbolunda skandal yönetimleri ile damga vuran eski hakem Halis Özkahya’nın da girmek istediği ifade edildi. Türk futboluna şeffaflaşma ve adalet getireceğini iddia ederek yola çıkanlar, geçmişi büyük tartışmalarla dolu isimleri yönetime yazarak, işleri daha içinden çıkılmaz hale getirecekler.

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Trabzonspor'a operasyon

TFF’nin yeni yönetim kuruluna yazılmak istenen eski hakem Halis Özkahya, geçtiğimiz sezonun 12. haftasında oynanan Gaziantep-Kasımpaşa maçında büyük bir skandala imza atmış, maçı erken bitirmiş, ardından takımları soyunma odasından geri çağırmıştı. Bu olayın ardından hakemliği bırakan Özkahya’nın skandalları bununla sınırlı değil.

Bu zamana kadar şampiyonluk yarışı veren takımlar dahil ligde 124 maç yöneten Halis Özkahya, Trabzonspor maçlarında adeta rakip formaları giymişti. Özkahya, bordo-mavililerin 17 maçını yönetirken, Trabzonspor bu maçların sadece 5’ini kazanabilmiş, 1.24’lik puan ortalaması ile 'Dört Büyükler' içinde en düşük orana sahip olan takım durumunda. Halis Özkahya ile en yüksek puan ortalamasına ulaşan takım ise 2.14 ile Başakşehir olarak dikkat çekiyor.

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Yapılan son 2 hamle, ‘TFF içerisinde Trabzonspor’a operasyon çekiliyor’ fikrini oldukça güçlendirdi.

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