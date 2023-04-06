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Spor

Trabzonspor'da 5 imza birden

Bordo-mavili kulüp, altyapısından 5 oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

15:58 . 6/04/2023 Perşembe
AA
İmza törenin ardından topluca fotoğraf çektirildi.

İmza törenin ardından topluca fotoğraf çektirildi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kulüp genel sekreteri Kemal Ertürk ve Genel Saymanı Sami Karaman'ın yer aldığı törende, Çağan Yılmazer, Engin Poyraz Efe Yıldırım, Muhammed Mustafa Pınarcı, Rüzgar Esen Bostan ve Oğuzhan Yılmaz ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.


Ertürk, törende yaptığı konuşmada, oyunculara başarılar dileyerek, "Gerek başkanımız Ertuğrul Doğan, gerekse asbaşkanımız Zeyyat Kafkas'ın da ifade ettiği gibi altyapıya bu yıl her zamankinden daha çok önem vereceğiz. Bu doğrultuda ilk adımı da 1461 Trabzon Futbol Kulübü ile iş birliği protokolü imzalayarak atmıştık. Genç arkadaşlarımız kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Camiamıza ve genç arkadaşlarımıza bir kez daha hayırlı olsun, Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı.


Bordo-mavili oyuncular, imza töreni sonrası aileleri ve yöneticilerle hatıra fotoğrafı çektirdiler.





#Trabzonspor
#Süper Lig
#Çağan Yılmazer
#Engin Poyraz Efe Yıldırım
#Muhammed Mustafa Pınarcı
#Rüzgar Esen Bostan
#Oğuzhan Yılmaz
1 saat önce
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