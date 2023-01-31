Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezonun geri kalanında istikrarlı bir kadro ile sahada yer almak için kolları sıvadı. Deneyimli teknik adam, maç ve idmanlardaki durumlara göre savunmada ve forvette en ideal performansı verecek isimleri belirleyecek.





Ligde ilk 2 haftayı kayıpsız geçen bordo-mavililerde, 2. haftadaki Hatayspor maçında Edin Visca sakatlandı. İlk 4 hafta 11'de sahaya çıkan Cornelius'un ani ayrılığı ve sonrasında da Dorukhan Toköz'ün sakatlığı Karadeniz ekibinde tüm hesapların yeniden yapılmasına yol açmıştı. As kadrosundan 3 oyuncuyu kısa sürede kaybeden Avcı, yeni futbolcuların uyum dönemleriyle ilgili de sorun yaşamasının yanı sıra bireysel performansların yetersiz kalışı nedeniyle sürekli kadro değişimine gitmek zorunda kaldı.





Hamsik'in 90 dakikası yok





Mevcut kadrodaki farklı oyuncu tercihlerine rağmen sahada istediği sonuçları alamayan Trabzonspor'da Abdullah Avcı, futbolcuların gerek karşılaşmalardaki gerekse idmanlardaki performanslarını göz önüne alarak ideal bir 11 belirleyerek düzenli ve istikrarlı bir kadroyla sahada yer almak istiyor. Bu sezon henüz 90 dakikası bulunmayan Marek Hamsik'teki düşüşün nedenlerini araştıran Avcı, savunmada oynayan Bartra, Hugo, Denswil, Peres, Larsen ve Eren Elmalı arasında en verimli hattı oluşturmak için de kollar sıvadı.





6 isim dikkat çekiyor





Abdullah Avcı'nın önemli hedefleri arasında ideal bir hücum hattı oluşturmak da yer alıyor. Kadrosunda Maxi Gomez, Umut Bozuk ve Djaniny yer alan deneyimli teknik adam forvette de uyumu yakalayacak isimleri yeniden belirlemek istiyor. Takımda Uğurcan, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas ve Abdulkadir Ömür ile en istikrarlı oyuncular arasında yer alan Gomez, bu yönüyle forvette bir adım öne çıkıyor.





Süper Lig'de 35 puanla 6. sırada yer alan ve şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düşen Trabzonspor, sezon başında kadrosuna kattığı santrforlardan verim alamadı. Geçen sezon kiralık forma giydiği Kasımpaşa'da rakip fileleri 20 kez havalandırarak gol kralı olan Umut Bozok, bordo-mavili takımda beklentinin uzağında kaldı. Umut, Trabzonspor'da 13 lig maçında 508 dakika görev alırken, 2 gol kaydetti. Uruguaylı golcü Maxi Gomez ise 14 maçta 1060 dakika forma giyerken 3 gol kaydedebildi.





Trabzonspor'da geçen sezon 10 golle takıma katkı veren hücum oyuncularından Djaniny ise henüz rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.





Bruno Peresin tedavisi başladı Trabzonspor, Hatayspor maçında sakatlanan Bruno Peres'in sağ omuz bölgesinde bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Bruno Peres'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ omuz bölgesinde bağ (akromioklavikular bağ) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.











