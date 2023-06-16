Trabzonspor'da alternatifler artıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica'nın istediği isimlerden olan Southampton'uın kanat oyuncusu Mislav Orsic ile Dinamo Zagreb'in forveti Bruno Petkovic konusunda temaslar sürerken alternatif isimler de gündeme gelmeye devam ediyor.

Stoper için de arayışlarını sürdüren bordo-mavililer Strasborg ile sözleşmesi sona eren Alexander Djiku listeye alınırken oyuncunun Türkiye'ye gelmek istememesi üzerine diğer adaylara yönelindi. Joaquin Fernandez ve Mujakic gibi isimleri de takibini sürdüren Trabzonspor'da ibre Lubomir Satka'dan yana döndü. Lech Poznan ile sözleşmesi sona eren Slovak savunmacı için kurulan temasların olumlu ilerlediği ve tarafların büyük oranda anlaştığı öğrenildi.