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Spor

Trabzonspor'da alternatifler artıyor

Yeni sezona kadrosunu takviye ederek girmek isteyen bordo-mavililer, kanat ve forvetin yanı sıra stoper için de arayışlarını sürdürüyor. Listeye giren son isim ise Lubomir Satka oldu. Orsic ve forvet Petkovic için de şartlar zorlanacak.

09:46 . 16/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Trabzonspor'un gündemindeki isimlerden Marius Mouandilmadji ve Lubomir Satka

Trabzonspor'un gündemindeki isimlerden Marius Mouandilmadji ve Lubomir Satka

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica'nın istediği isimlerden olan Southampton'uın kanat oyuncusu Mislav Orsic ile Dinamo Zagreb'in forveti Bruno Petkovic konusunda temaslar sürerken alternatif isimler de gündeme gelmeye devam ediyor.


Stoper için de arayışlarını sürdüren bordo-mavililer Strasborg ile sözleşmesi sona eren Alexander Djiku listeye alınırken oyuncunun Türkiye'ye gelmek istememesi üzerine diğer adaylara yönelindi. Joaquin Fernandez ve Mujakic gibi isimleri de takibini sürdüren Trabzonspor'da ibre Lubomir Satka'dan yana döndü. Lech Poznan ile sözleşmesi sona eren Slovak savunmacı için kurulan temasların olumlu ilerlediği ve tarafların büyük oranda anlaştığı öğrenildi.


Forvete sürpriz aday

Golcü transferi için Trabzonspor'u listesine sürpriz bir aday girdi. Bordo-maviler, son olarak Belçika Ligi ekiplerinden Seraing forması giyen Marius Mouandilmadji'yi değerlendirmeye aldı. Sözleşmesi biten Çadlı santrforun rotasyonda kullanılacağı kaydedildi.







#Trabzonspor
#Lubomir Satka
#Marius Mouandilmadji
26 dakika önce
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