Trabzonspor'da Bakasetas şoku

Bordo-mavili kulüpten Bakasetas'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A takımımızın dün yapılan antrenmanı sırasında sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Anastasios Bakasetas’ın bugün yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol uyluk ön bölgede kas (rectus femoris) yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."