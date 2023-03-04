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Spor

Trabzonspor'da Bakasetas şoku

Bordo-mavili takımın Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas'ın sakatlandığı açıklandı.

12:03 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bakasetas bu sezon çıktığı 33 maçta 11 gol atıp 11 de asist kaydetti.

Bakasetas bu sezon çıktığı 33 maçta 11 gol atıp 11 de asist kaydetti.

Süper Lig'de Ümraniyespor'u konuk edecek Trabzonspor'a Bakasetas'tan kötü haber geldi. Dünkü idmanda sakatlandığı açıklanan 29 yaşındaki futbolcunun bugün takımını yalnız bırakacağı öğrenildi.


Bordo-mavili kulüpten Bakasetas'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:


"Futbol A takımımızın dün yapılan antrenmanı sırasında sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Anastasios Bakasetas’ın bugün yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol uyluk ön bölgede kas (rectus femoris) yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."





#Trabzonspor
#Anastasios Bakasetas
#Ümraniyespor
1 saat önce
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Trabzonspor'da Bakasetas şoku
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