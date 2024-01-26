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Spor

Trabzonspor'a Benkovic'ten kötü haber

Bordo-mavili takımda Hırvat stoper Filip Benkovic'in sol üst arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği açıklandı. 26 yaşındaki futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı da belli oldu.

16:28 - 26/01/2024 Cuma
Güncelleme: 16:30 - 26/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Benkovic bu sezon 14 maça çıktı ve 2 gol attı.
Benkovic bu sezon 14 maça çıktı ve 2 gol attı.

Trabzonspor Kulübü'nden Rizespor maçında sakatlanan Filip Benkovic'in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.


Kulübün sağlık kurulu başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, "Futbol A Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşma esnasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Filip Benkovic’in bugün yapılan muayenesi ve MR görüntülenmesi sonucunda sol üst arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadelerini kullandı.


Filip Benkovic'in yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.





#Trabzonspor
#Filip Benkovic
#Süper Lig
1 saat önce
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