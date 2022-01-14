Trabzonspor'da Edgar Ie belirsizliği: Gitti mi, kalacak mı?

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gineli futbolcu Edgar Ie'nin sözleşmenin feshedilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Edgar'ın sakatlık süreci ve yabancı kuralı ile ilgili olarak, "Edgar ile nihai olarak yollarımızı ayırmadık. Sözleşmesini dondurmak için TFF ile görüştük, son ana kadar bekledik ancak izin çıkmadı. Edgar'a ekim ayına kadar ödeme yaptık. Şampiyonluk ve kupa primlerini de kazanıldığı takdirde alacak. Ayrıca şampiyonluk kısmet olursa Edgar da takım arkadaşlarıyla kutlamalarda yer alacak. Bu sezon yabancı kuralı 14 ve 8 oyuncuyu ilk 11'de değerlendirebiliyoruz. Yabancı oyuncu kuralı gelecek sezon ise 12'ye düşecek ve ilk 11'de 7 isim olacak. Bu durumu düşünerek transferlerimizi yapıyoruz. Transfer döneminde kendisiyle görüşmemizi yapacağız. Bu nihai bir ayrılık değil" diye konuştu.

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Edgar sahalara ne zaman dönecek?