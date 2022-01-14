Spor Trabzonsporda Edgar Ie belirsizliği Gitti mi, kalacak mı?
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Trabzonspor'da Edgar Ie belirsizliği: Gitti mi, kalacak mı?

Trabzonspor'da bugün kontratı feshedilen Edgar Ie ilgili yeni bir açıklama geldi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Edgar ile sezon sonunda tekrar masaya oturacaklarını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporda Edgar Ie belirsizliği: Gitti mi, kalacak mı?
Edgar Ie, Trabzonspor'da Vitor Hugo ile birlikte çok iyi bir uyum yakalamış ve taraftarların beğenisini kazanmıştı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gineli futbolcu Edgar Ie'nin sözleşmenin feshedilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Edgar'ın sakatlık süreci ve yabancı kuralı ile ilgili olarak, "Edgar ile nihai olarak yollarımızı ayırmadık. Sözleşmesini dondurmak için TFF ile görüştük, son ana kadar bekledik ancak izin çıkmadı. Edgar'a ekim ayına kadar ödeme yaptık. Şampiyonluk ve kupa primlerini de kazanıldığı takdirde alacak. Ayrıca şampiyonluk kısmet olursa Edgar da takım arkadaşlarıyla kutlamalarda yer alacak. Bu sezon yabancı kuralı 14 ve 8 oyuncuyu ilk 11'de değerlendirebiliyoruz. Yabancı oyuncu kuralı gelecek sezon ise 12'ye düşecek ve ilk 11'de 7 isim olacak. Bu durumu düşünerek transferlerimizi yapıyoruz. Transfer döneminde kendisiyle görüşmemizi yapacağız. Bu nihai bir ayrılık değil" diye konuştu.

Edgar sahalara ne zaman dönecek?

  • Öte yandan Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Altay maçında sakatlanan ve sağ diz ön çapraz bağında kopma, iç yan bağında ikinci derede yırtık olan ve ameliyat edilen Edgar'ın 8 ay sonra antrenmanlara başlayacağı, tam olarak hazır olmasının ise ekim ayını bulacağı öğrenildi.
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