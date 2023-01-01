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Emrehan Gedikli, Trabzonspor formasıyla sadece Sivasspor ile oynanan Süper Kupa Finali'nde forma giymiş, 8 dakika süre almıştı.
Trabzonspor'da Emrehan Gedikli Avusturya'nın Austria Lustenau kulübüne kiralandı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emrehan Gedikli’nin, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Austria Lustenau Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Emrehan, 2021-22 sezonu devre arası Bayer Leverkusen'den 1.10 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.