Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Konyaspor forması giyen Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna katmak istiyor. Konyaspor'a Amir Hadziahmetovic için teklifte bulunan Beşiktaş, devre arasında bu transferi bitirmenin planlarını yapıyor. Hadziahmetovic'in de Beşiktaş'a transfer olmak için Konyaspor'da kolaylık istediği iddia edildi.