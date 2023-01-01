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Spor
Emrehan Gedikli kiralandı
Trabzonspor, geçen sezon devre arası Bayer Leverkusen altyapısından transfer ettiği Emrehan Gedikli'yi Avusturya'ya kiraladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
12:08 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Emrehan Gedikli, Trabzonspor formasıyla sadece Sivasspor ile oynanan Süper Kupa Finali'nde forma giymiş, 8 dakika süre almıştı.

Emrehan Gedikli, Trabzonspor formasıyla sadece Sivasspor ile oynanan Süper Kupa Finali'nde forma giymiş, 8 dakika süre almıştı.

Trabzonspor'da Emrehan Gedikli Avusturya'nın Austria Lustenau kulübüne kiralandı.


Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emrehan Gedikli’nin, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Austria Lustenau Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.


Emrehan, 2021-22 sezonu devre arası Bayer Leverkusen'den 1.10 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.


#Trabzonspor
#Emrehan Gedikli
#Transfer
16 dakika önce
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Emrehan Gedikli kiralandı
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