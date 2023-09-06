Ülkelerinin milli takımlarında olan oyuncular idmanda yer almazken, dün akşam kente gelen ve bordo mavili takıma kiralık olarak dönen Berat Özdemir antrenmana çıktı. Ayrıca hazırlık kampında sakatlanan ve uzun süredir ülkesinde tedavi gören Joaquin Fernandez ile kaburga kemiği kırılan Trezeguet de takımına dönerek hazırlıklara katıldı.