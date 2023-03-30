Trabzonspor'da büyük başarılar elde eden Vitor Hugo, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Annesinin rahatsızlığı nedeniyle üzüntülü günler geçiren Brezilyalı oyuncunun ülkesinden gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtilmişti. Hugo'nun Bahia takımıyla anlaştığı ve bu anlaşmanın kısa süre içerisinde açıklanacağı belirtildi.

Ailevi nedenlerden dolayı takımdan ayrılmak zorunda kalan oyuncunun, İngiltere'de sağlık kontrollerine gireceği ve ardından gerekli evrak işlemlerinin tamamlayarak Trabzonspor'a veda edeceği aktarıldı.

Trabzonspor'un Hugo'nun Bahia'ya transferinden 2 milyon Euro bonservis elde etmesi bekleniyor.





Trabzonspor'un 2020'de Hugo'yu transfer ederken Palmerias ile yaptığı anlaşma gereği; Brezilyalı stoperin başka bir kulübe transferi dahilinde satıştan veya kiralamadan %25 kâr payı verileceği yönünde. Bordo-mavili kulüp, 31 yaşındaki stoperi Brezilya ekibinden 3.25 milyon euro karşılığında transfer etti.





Hugo'yu 2 milyon Euro karşılığında Bahia'ya satması beklenen Trabzonspor, transferde kârı olmayacağı için Palmerias'a herhangi bir pay ödemeyecek.





Diğer taraftan gelen bilgilere göre Vitor Hugo, 3 aylık alacağı olan 390 bin Euro’yu kulübe bıraktı. Bu meblağ yaklaşık 8.150 milyon TL’ye yakın bir para ediyor.





Vitor Hugo, Trabzonspor formasıyla Süper Lig şampiyonluğu yaşamış ve bordo mavililerin efsane stoperleri arasında yer almıştı. Tecrübeli oyuncu bordo mavililerin formasını 99 kez giymişti.



