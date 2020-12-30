​Trabzonspor'da ilk hedef Okay Yokuşlu

Süper Lig’de bu sezon başında yaptığı transferlerden istediği verimi alamayan Trabzonspor’da gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Afobe, Plaza, Diabate, Baker, Bilal ve Campi gibi futbolcularla yollarını ayırmaya hazırlanan bordo-mavili takımda transfer listesinin ilk sırasında eski oyuncusu Okay Yokuşlu var.

İlk teklif yapıldı

İspanya ekibi Celta Vigo’da forma giyen milli futbolcuya ilk teklifini yapan Trabzonspor cevap bekliyor. Teknik ekibin de genç oyuncuyu kadroda görmeyi çok istediği öğrenildi.

Tomas Pochettino gündemde

Ekonomik tablo doğrultusunda transfer yapacak bordo-mavili takımda önceliğin orta saha ve hücum hattına verildiği öğrenilirken, Arjantin ekibi Atletico Talleres takımında forma giyen 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Tomas Pochettino ile de gündemde bulunuyor. Teknik ekibin daha önce izleyip beğendiği oyuncunun menajeriyle görüşmelerin sürdüğü yazıldı.

Gençlerbirliği’nden genç oyuncu Berat Özdemir’in yanı sıra Başakşehir’den Mahmut Tekdemir ve Fransa ekibi Metz’te forma giyen Mamadou Fofana da transfer listesindeki diğer orta saha oyuncuları.

Trabzonspor'da flaş gelişme: Fransa'ya gitti Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Diabate'de flaş bir gelişme yaşandı.Bordo-mavili takıma yakınlığıyla bilinen muhabir Hasan Yılmaz'ın aktardığı bilgiye göre; 25 yaşındaki futbolcu, izinsiz olarak Fransa'ya gitti.Diabate ile ilgili yasal işlemin başlatıldığı bildirildi.Premier Lig ekibi Leicester City'den transfer edilen Fousseni Diabate, bordo-mavili formayla 7 maça çıkarken skor katkısı sağlayamamıştı. Trabzonspor'un kadro dışı bıraktığı Diabate Trabzon'dan kaçarak ülkesi Fransa'ya gitti. Bilindiği üzere Diabate, Trabzonspor'dan yıllık 1 Milyon Euro garanti maaş alıyor.— Hasan Yılmaz (@hasanyilmaz29) December 28, 2020 Plaza'dan çarpıcı itiraf: Futbol kıskançlık ve yanlış arkadaşlık getirir

Vitor Hugo'nun sağlık durumu belli oldu Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray maçında yaşadığı bel problemi sonrası oyundan çıkan futbolcumuz Vitor Hugo’nun yapılan kontrollerinde paravertebral kaslarda gerilme ve burkulma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" ifadesine yer verildi.Galatasaray maçının ardından 2 günü izinli geçiren bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başlayacak.Bu arada kadro dışı bırakılan oyunculardan Fousseini Diabate'nin kentten ayrıldığı öğrenildi.Trabzonspor'da flaş gelişme: Fransa'ya gitti



