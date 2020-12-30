​Trabzonspor'da ilk hedef Okay Yokuşlu

Süper Lig’de 15 hafta sonunda istediği yerde olmayan Trabzonspor’da gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Kadrodaki birçok oyuncu ile yollarını ayırmayı planlayan bordo-mavililerin transfer listesinin başında ise eski oyuncusu Okay Yokuşlu bulunuyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig’de bu sezon başında yaptığı transferlerden istediği verimi alamayan Trabzonspor’da gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Afobe, Plaza, Diabate, Baker, Bilal ve Campi gibi futbolcularla yollarını ayırmaya hazırlanan bordo-mavili takımda transfer listesinin ilk sırasında eski oyuncusu Okay Yokuşlu var.
İlk teklif yapıldı
İspanya ekibi Celta Vigo’da forma giyen milli futbolcuya ilk teklifini yapan Trabzonspor cevap bekliyor. Teknik ekibin de genç oyuncuyu kadroda görmeyi çok istediği öğrenildi.
Tomas Pochettino gündemde
Ekonomik tablo doğrultusunda transfer yapacak bordo-mavili takımda önceliğin orta saha ve hücum hattına verildiği öğrenilirken, Arjantin ekibi Atletico Talleres takımında forma giyen 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Tomas Pochettino ile de gündemde bulunuyor. Teknik ekibin daha önce izleyip beğendiği oyuncunun menajeriyle görüşmelerin sürdüğü yazıldı.
Gençlerbirliği’nden genç oyuncu Berat Özdemir’in yanı sıra Başakşehir’den Mahmut Tekdemir ve Fransa ekibi Metz’te forma giyen Mamadou Fofana da transfer listesindeki diğer orta saha oyuncuları.
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