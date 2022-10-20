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Larsen: "Cornelius yakın arkadaşımdı ama ayrılışı ben etkiledi diyemem"

Süper Lig'in 11. haftasında evinde Sivasspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor çalışmalarına Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde sürdürüyor. Akşam antrenmanı öncesi Danimarkalı savunmacı Jens Larsen, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 31 yaşındaki futbolcu, odaklandığı tek noktanın Trabzonspor olduğunu söyledi. Larsen'in açıklamalarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Trabzonsporda Jens Larsen konuştu: Elimden gelen mücadeleyi veriyorum
Jens Stryger Larsen

Trabzonspor’un Danimarkalı sağ bek oyuncusu Larsen, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Jens Larsen: "Elimden gelen mücadeleyi veriyorum"

Trabzon’a gelmenin kendisi açısından çok kolay olduğunu belirten Larsen, "Buraya adaptasyon sürecim fazla uzun sürmedi. Geldiğim ilk günden itibaren hem takım arkadaşlarım hem de teknik heyet çok yardımcı oldu. Alışmam da çok kolay oldu uzun sürmede diyebilirim" dedi. Kendi performansından bahsetmeyi çok seven biri olmadığını belirten Larsen, "Ben elimden geleni mücadeleyi vermeye çalışıyorum. Takıma yardımcı olmaya çalışıyorum ve mümkün olan her maçı kazanmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Cornelius'un gidişi beni etkiledi diyemem"

Takım arkadaşı ve vatandaşı Cornelius’un takımdan ayrılmasının kendisini nasıl etkilediği yönündeki soruya ise, "Öncelikle Cornelius benim çok yakın bir arkadaşım. Buraya gelmeden önce tabii kendisiyle görüşmelerim olmuştu. Neler yapmam gerektiğini bana anlatmıştı. Burada geçirdiğimiz kısa sürede bana çok yardımcı oldu. Buraya adapte olmamda bana yardımcı oldu. Ancak futbol hayatı böyledir. Cornelius hem çok işi arkadaş hem de çok olarak biliyoruz. Onu tabii yanımda görmek isterim ama hayat bu. Bazen ayrılıklar yaşanabiliyor. Kendisi ayrılırken dahi bütün takım arkadaşlarımızla yakın ilişkilerimiz olduğu için Cornelius’un ayrılığını beni çok fazla etkilediğini söyleyemem ama benim çok yakın arkadaşımdı" ifadelerini kullandı.

"Maçlara hazırım"

Monaco maçı öncesinde kas sakatlığı problemi yaşadığını belirten Danimarkalı oyuncu, "Çok fazla maç oynuyoruz. Çok fazla seyahat ediyoruz. Muhtemelen önümüzdeki haftalarda böyle olacak. Bahsettiğim ufak sakatlık problemini atlatmış ve kendimi hazır hissediyorum. Oynanacak maçlara vücudum hazır durumda Benim geleceğim Trabzonspor’da, takım için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ailem de burada düşündüğüm tek nokta Trabzonspor şu an" açıklamasında bulundu.

"Geniş kadronun önemini görüyorsunuz"

Visca’nın sakatlığı sonrasında önünde oynayan oyuncuların değişimiyle ilgili olarak ise Larsen, "Çok geniş bir kadroya sahibiz ve bu oyuncularda bir mevkiden daha fazla mevkide oynama yeteneğine sahipler. Sadece sağ kanat bölgesinde değil bir çok mevkide oyuncuları değiştirmek zorunda kalabiliyorsunuz. Avrupa Ligini düşündüğünüzde ve Süper Lig’de de mücadele ediyorsunuz. Çok fazla maç ve çok fazla seyahat sonucu geniş kadronun önemini görüyorsunuz. Bizim de çok yetenekli oyunculardan kurulu bir kadromuz var. Sadece sağ kanat bölgesi değişmiyor. Bütün bölgelerde değiştirmek zorunda kalabiliyorsunuz. Bir çok bölge değişebiliyor, sağ kanat oynayabilecek çok yetenekli oyuncularımız var" dedi.
Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Süper Lig’in 11. haftasında sahasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını iki günlük iznin ardından başladı. Abdullah Avcı yönetimine yapılan çalışmaya Dorukhan, Vısca, Serkan Asan’ın yanı sara Djaniny ve Emrehan Gedikli katılmadı.


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