Trabzonspor'da karnaval hazırlığı

Süper Lig lideri Trabzonspor, rakiplerinin ne yaptığına bakmaksızın kalan 8 haftada hem şampiyonluğunu ilan edip, hem de bu şampiyonluğu taçlandırmak için coşkuyu en üst düzeyde yaşamak istiyor.

Milli ara nedeniyle verilen 4 günlük iznin ardından Beşiktaş maçı hazırlıklarına başlayan bordo-mavili takımda lig sonuna kadar oynayacağı karşılaşmaları kazanarak ligi en üst düzeyde puanla şampiyon olarak tamamlamak hedefleniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, ikinci sıradaki rakibi Konyaspor ile aradaki 15 puanlık farkı kapatmamak için oyuncularını sürekli motive ederken, hem oynanacak futboldan, hem de alınacak sonuçlardan mutlu olmak istediklerini söylüyor.

"Herkes bizi alkışlayacaktır"

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Teknik heyet ve futbolcular hazırlıklarını sürdürürken, Trabzonspor yönetimi de kalan haftaların şölen havasında geçmesi için çalışıyor. Ligde kalan 8 haftada şenlik havası oluşturmaya çalışacaklarını belirten Başkan Ahmet Ağaoğlu, kendi camialarının olduğu gibi rakiplerinin de alkışlayacağı bir oyun ortaya koyacaklarına inandıklarını söyledi. Kalan haftaların karnaval havasında geçmesi gerektiğinin altını çizen başkan Ağaoğlu, “Trabzonspor’un oynadığı futbol ve aldığı sonuçlar sadece bizi mutlu etmiyor. Taraflı tarafsız herkes bu takımın hak ettiği yerde olduğu görüşünde. İnanıyorum ki ligin kalan haftalarında sadece kendi evimizde oynayacağımız maçlarda değil, deplasman maçlarında konuk olacağımız şehirlerdeki futbolseverlerde bu takımı alkışlayacak” ifadelerini kullandı.

Yarışmacı, üretken ve örnek takım

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Süper Lig şampiyonluğu için gün sayan Trabzonspor, önümüzdeki sezonun planlamalarını hayata geçirmeye başlarken, teknik direktör Abdullah Avcı, yarışmacı, üretken ve örnek bir takım kurmayı planlıyor. Avcı, genç isimlerle hızlı oyunu, tecrübeli futbolcularla saha içi sorunu çözmeyi düşünüyor. Gelecek sezon 3 kulvarda sağlam temeller üzerine kurulmuş bir takım inşa etmeyi planlayan deneyimli teknik adam ligde yine şampiyonluğu kovalayacak, Avrupa’da ise adından söz ettirecek bir takım kurgusu hedefliyor.

Mali disiplinden taviz yok

Önümüzdeki sezonun planlamasına devre arasında başlayan Trabzonspor; Emrehan Gedikli, Taha Altıkardeş, Kerem Şen, Batuhan Kör ve Enis Destan gibi genç oyuncuları kadrosuna kattı. Bordo-mavililerin, altyapıyla birlikte A takım kadrosuna katacağı oyunculara yatırım yapmaya devam edeceği öğrenildi. Yönetimin mali disiplinden taviz vermeyerek hayata geçirdiği uygulamalar başarıda etken oldu. Zamanında yapılan ödemeler güven oluşturdu. Teknik kadroya ve oyunculara rahat çalışma ortamı sağlayan yönetim bu duruşundan taviz vermeyecek.

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