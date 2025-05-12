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Trabzonspor'da kupa finali öncesi Uğurcan Çakır gelişmesi

Trabzonspor'da kupa finali öncesi Uğurcan Çakır gelişmesi

20:4912/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Gaziantep'te Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Bordo-mavililerde kaleci Uğurcan Çakır antrenmana katılmadı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda, oyuncular dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.


Dar alanda oyunla devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, dizindeki sakatlık nedeniyle antrenmana katılmadı.

Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak, Gaziantep'e hareket edecek.





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