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Fırtına'da kupa mesaisi başladı

Fırtına'da kupa mesaisi başladı

16:5431/03/2025, Pazartesi
DHA
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Trabzonspor'da kupa maçı hazırlıkları yapılan idmanla başladı.
Trabzonspor'da kupa maçı hazırlıkları yapılan idmanla başladı.

Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında karşılaşacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında karşılaşacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarına ara vermeden bugün yaptığı antrenmanla start verdi. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, teknik ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.


Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.



#Trabzonspor
#Bodrum FK
#Ziraat Türkiye Kupası

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