Trabzonspor'da Marlon'un alternatifi belli

Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmayı planlayan Trabzonspor'da stoper bölgesi için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Bordo-mavililerin ilk hedefinin Shakhtar Donetsk forması giyen Marlon olduğu öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Brezilyalı futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu kaydedildi.

Marlon için yapılan görüşmelerde tüm şartları zorlamayı hedefleyen bordo-mavililerin alternatif olarak ise Kaan Ayhan'ı belirlediği bildirildi.

Trabzonspor yönetimi, Marlon'un transferi olumsuz sonuçlanması durumunda Kaan için Sassuolo Kulübü ile görüşmelerini hızlandıracak.

Kaan Ayhan, geçen sezon Serie A'da 23 maça çıktı ve 1 gol attı.

Yusuf Yazıcı gündemde yok

Öte yandan Trabzonspor'un, Lille'e geri dönen eski yıldızı Yusuf Yazıcı için herhangi bir girişimde bulunmadığı öğrenildi.

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Geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak CSKA Moskova'da geçiren milli futbolcuya bir başka Rus ekibi Zenit'in talip olduğu bildirildi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Yusuf Yazıcı (@yusufyazici)'in paylaştığı bir gönderi REKLAM