Spor Trabzonsporda Marlonun alternatifi belli
TRANSFER

Trabzonspor'da Marlon'un alternatifi belli

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda Marlon'un transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Brezilyalı futbolcunun transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda ise Kaan Ayhan için harekete geçilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporda Marlonun alternatifi belli
1.82 boyundaki Marlon, stoper bölgesinin dışında sağ bekte de görev yapabiliyor.

Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmayı planlayan Trabzonspor'da stoper bölgesi için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Bordo-mavililerin ilk hedefinin Shakhtar Donetsk forması giyen Marlon olduğu öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Brezilyalı futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu kaydedildi.

Marlon için yapılan görüşmelerde tüm şartları zorlamayı hedefleyen bordo-mavililerin alternatif olarak ise Kaan Ayhan'ı belirlediği bildirildi.

Trabzonspor yönetimi, Marlon'un transferi olumsuz sonuçlanması durumunda Kaan için Sassuolo Kulübü ile görüşmelerini hızlandıracak.

Kaan Ayhan, geçen sezon Serie A'da 23 maça çıktı ve 1 gol attı.
Kaan Ayhan, geçen sezon Serie A'da 23 maça çıktı ve 1 gol attı.

Yusuf Yazıcı gündemde yok

Öte yandan Trabzonspor'un, Lille'e geri dönen eski yıldızı Yusuf Yazıcı için herhangi bir girişimde bulunmadığı öğrenildi.

Geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak CSKA Moskova'da geçiren milli futbolcuya bir başka Rus ekibi Zenit'in talip olduğu bildirildi.

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