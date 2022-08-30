Trabzonspor Naci Ünüvar'ı kadrosuna kattı: Kiralama bedeli belli oldu Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Hollanda Eredivise ekiplerinden Ajax forması giyen Naci Ünüvar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. 19 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak renklerine bağlayan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürmeye devam edecek. Trabzonspor, Naci Ünüvar için Ajax'a ne kadar kiralama bedeli ödeyecek? Naci Ünüvar Trabzonspor'dan ne kadar kazanacak? Naci Ünüvar yerli statüsünde oynayabilecek mi? Naci Ünüvar Trabzonspor'da kaç numaralı formayı giyecek? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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