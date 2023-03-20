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Spor

Trabzonspor'da Orhan Ak dönemi

Trabzonspor'da Adana Demirspor maçında takımın sorumlusu olarak görev yapan Orhan Ak, kongreye tek aday olarak girecek başkan adayı Ertuğrul Doğan ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede sezon sonuna kadar devam kararı çıktı.

09:05 . 20/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Orhan Ak ve Ertuğrul Doğan

Orhan Ak ve Ertuğrul Doğan

Trabzonspor'la hafta sonu yapılacak genel kurula kadar takımı çalıştıracak teknik sorumlu Orhan Ak'ın durumu ile ilgili sona gelindi.


Hafta sonu başkan adayı Ertuğrul Doğan ile bir araya gelen Orhan Ak'ın, Doğan'a takımın genel durumu ile ilgili kapsamlı bir rapor verdiği öğrenildi. Ertuğrul Doğan'ın, genel kuruldan sonra oluşacak yeni yönetim kurulu kararı ile takımı sezon sonuna kadar Orhan Ak'a teslim edeceği öğrenildi.


Bugün başlayacak Kayserispor maçı hazırlıklarında takımın başında olacak olan Orhan Ak, "Sadece Abdullah Avcı hocanın ayrılması değil onun haricinde de olağanüstü bir durum var. Başkanın istifası ve kongre süreci. Bu süreç oyuncuya da yansıdı. Bu belirsizlik giderilene kadar çalışmalara devam edeceğiz. Sonrasında kararı yeni oluşacak yönetim kurulu verecek" dedi.


Kadro yeniden şekillenecek

Bir hafta izin yaptıktan sonra geçen haftayı Gaziantepspor'un ligden çekilmesi nedeniyle maç oynamadan geçiren ve Kayserispor maçı hazırlıklarına teknik sorumlu Orhan Ak'ın yönetiminde bugün başlayacak olan Trabzonspor'da Kuzey Makedonyalı oyuncusu Enis Bardhi, Fildişi Sahilli oyuncusu Gbamin, Uruguaylı forveti Maxi Gomez, Yunan yıldızlar Siopis ve Bakasetas ile Türk Milli takımı kampına katılan Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Eren Elmalı bir hafta takımla birlikte olamayacak.


Bordo-mavili takımda sakatlıkları sona eren Marek Hamsik ve Edin Visca'nın da sahalara dönmesi ile kadronun yeniden şekillenmesi bekleniyor.





#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
#Orhan Ak
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