Orsic, Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica ile Dinamo Zagreb'te de çalışmıştı.
Trabzonspor'un transfer listesinde İngiliz ekibi Southampton'da forma giyen Mislav Orsic öne çıkıyor. 2025'e kadar sözleşmesi olan kanat oyuncusu için gündeme gelen son gelişme heyecan oluşturdu.
Devre arasında Birleşik Arap Emirlikleri takımı Sharjah'a kiralanan Djaniny'yi Göztepe istiyor. Southampton'nın aynı zamanda Göztepe'nin de çoğunluk hissesinin sahibi olması nedeniyle Djaniny gitmeyi kabul ederse Orsic için Trabzonspor'dan istenen bonservis bedelinde de indirime gidilebileceği söyleniyor.
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, için Portekiz'den yeni bir iddia geldi. Record gazetesi, bordo-mavili takımın Porto ile sözleşmesi sona eren Wilson Manafa için sona yaklaştığını yazdı.
28 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değerinin 3 milyon Euro olduğu belirtildi. Geride kalan sezonda 18 resmi maça çıkan oyuncu 1157 dakika sahada kalırken 1 asist yaptı. 3 sarı kart gören sağ bek, sezonu kırmızı kart görmeden tamamladı.