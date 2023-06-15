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Spor

Orsic için Djaniny planı

Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica'nın göreve gelmesinin ardından gündeme gelen ilk isimlerden biri olan Hırvat yıldız Mislav Orsic için Djaniny planı devreye sokulacak. Diğer taraftan bordo-mavililer için Portekizlilerden sağ bek için Manafa iddiası geldi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

09:31 . 15/06/2023 الخميس
Yeni Şafak
Orsic, Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica ile Dinamo Zagreb'te de çalışmıştı.

Orsic, Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica ile Dinamo Zagreb'te de çalışmıştı.

Trabzonspor'un transfer listesinde İngiliz ekibi Southampton'da forma giyen Mislav Orsic öne çıkıyor. 2025'e kadar sözleşmesi olan kanat oyuncusu için gündeme gelen son gelişme heyecan oluşturdu.


Devre arasında Birleşik Arap Emirlikleri takımı Sharjah'a kiralanan Djaniny'yi Göztepe istiyor. Southampton'nın aynı zamanda Göztepe'nin de çoğunluk hissesinin sahibi olması nedeniyle Djaniny gitmeyi kabul ederse Orsic için Trabzonspor'dan istenen bonservis bedelinde de indirime gidilebileceği söyleniyor.


Portekizlilerden Manafa iddiası

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, için Portekiz'den yeni bir iddia geldi. Record gazetesi, bordo-mavili takımın Porto ile sözleşmesi sona eren Wilson Manafa için sona yaklaştığını yazdı.


28 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değerinin 3 milyon Euro olduğu belirtildi. Geride kalan sezonda 18 resmi maça çıkan oyuncu 1157 dakika sahada kalırken 1 asist yaptı. 3 sarı kart gören sağ bek, sezonu kırmızı kart görmeden tamamladı.



#Süper Lig
#Trabzonspor
#Mislav Orsic
#Jorge Djaniny
#Wilson Manafa
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