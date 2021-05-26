Trabzonspor'da rota, Tiquinho, Bacca ve Jovetic

Trabzonspor büyük eksilik yaşadığı mevkilerden biri olan forvet hattını yeni sezon öncesi güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu noktada öncelikli transfer hedefi olarak belirlediği Parma’dan Andreas Cornelius için temaslarını başlatan bordo-mavililer, 28 yaşındaki oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle İtalyan ekibi ile anlaşamadı.

Forvete deneyimli golcü

Cornelius defterini kapatan Karadeniz ekibi, alternatif isimlere yöneldi. Trabzonspor’un, serbest statüde yer alan 31 yaşındaki Tiquinho Soares, Villarreal’dan 34 yaşındaki deneyimli santrfor Carlos Bacca ve 30 Haziran’da Monaco ile sözleşmesi sona erecek 31 yaşındaki Stevan Jovetic’i gündemine aldığı iddia edildi.

Tiquinho Soares şu an boşta.

Forvet hattına deneyimli bir isim transfer etmek isteyen bordo-mavililerin, ayrıca daha genç ve atletik bir santrforu da kadrosuna katmak istiyor. Bu arada geçen sezon Bundesliga ekibi Leipzig’e giden ve bu transfer döneminde yeniden bordo-mavili takımın gündemine gelen Sörloth için de öncelik Trabzonspor’da bulunduğu bildirildi.

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