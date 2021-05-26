Spor Trabzonsporda rota, Tiquinho, Bacca ve Jovetic
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Trabzonspor'da rota, Tiquinho, Bacca ve Jovetic

Forvet transferinde öncelik verdiği Cornelius’tan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen bordo-mavililer, serbest statüde yer alan Tiquinho Soares, Villarreal’den Carlos Bacca ve Monaco ile sözleşmesi sona erecek Stevan Jovetic’i gündemine aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporda rota, Tiquinho, Bacca ve Jovetic
Carlos Bacca bu sezon 34 maçta, 9 gol ve 2 asistle oynadı.

Trabzonspor büyük eksilik yaşadığı mevkilerden biri olan forvet hattını yeni sezon öncesi güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu noktada öncelikli transfer hedefi olarak belirlediği Parma’dan Andreas Cornelius için temaslarını başlatan bordo-mavililer, 28 yaşındaki oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle İtalyan ekibi ile anlaşamadı.

Forvete deneyimli golcü

Cornelius defterini kapatan Karadeniz ekibi, alternatif isimlere yöneldi. Trabzonspor’un, serbest statüde yer alan 31 yaşındaki Tiquinho Soares, Villarreal’dan 34 yaşındaki deneyimli santrfor Carlos Bacca ve 30 Haziran’da Monaco ile sözleşmesi sona erecek 31 yaşındaki Stevan Jovetic’i gündemine aldığı iddia edildi.

Tiquinho Soares şu an boşta.
Tiquinho Soares şu an boşta.
  • Forvet hattına deneyimli bir isim transfer etmek isteyen bordo-mavililerin, ayrıca daha genç ve atletik bir santrforu da kadrosuna katmak istiyor. Bu arada geçen sezon Bundesliga ekibi Leipzig’e giden ve bu transfer döneminde yeniden bordo-mavili takımın gündemine gelen Sörloth için de öncelik Trabzonspor’da bulunduğu bildirildi.

Stevan Jovetic bu sezon 33 maçta 7 gol ve 1 asistle oynadı.
Stevan Jovetic bu sezon 33 maçta 7 gol ve 1 asistle oynadı.
Abone Ol Google News
Evleri yıkıldı umutları değil

Evleri yıkıldı umutları değil

​Mahmud'un doğum günün evlerinin enkazında kutladılar.
Kurul toplanıyor

Kurul toplanıyor

​Kritik toplantı için gözler saat 18:00'de.
BioNTechtesevkiyat başladı

​Aşılar özel soğutucu TIR'larla Aşı ve İlaç Deposu'na naklediliyor..

​Bakanlık duyurdu: KOBİ'lere 'Nefes Kredisi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ​“1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu”nda konuştu.

İstanbul ​Şişli'de kundaklama şüphesi.

​Her türlü illegal faaliyet fonlanıyor.
Buzdağının<br>görünen yüzü

Buzdağının
görünen yüzü

​Çinliler açıkladı: Koronavirüsün uzak akrabasını bulduk.
Tedbirlerde<br>esneme gündemde

Tedbirlerde
esneme gündemde

​1 Haziran'da müşteriye merhaba.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.