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Trabzonspor'da stoper transferi: Aston Villa’nın yıldız ismi Kortney Hause ile imza aşamasına gelindi

Fırtına Hause’yi bitiriyor: Aston Villa'nın yıldızı ile imza aşamasına gelindi

Trabzonspor’da, Samsunspor ve Çaykur Rizespor maçlarında ortaya çıkan savunma zaafı giderilmeye çalışılıyor. Transferde yeniden harekete geçen bordo-mavililerde, Aston Villa’nın yıldız ismi Kortney Hause ile imza aşamasına gelindi

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Kortney Hause

Kortney Hause

Trabzonspor’un, hazırlık döneminde oynadığı 2 maçta savunma sıkıntısının devam ettiği görülürken, bu yönde iki transfer yapma kararı alındığı öğrenildi. Bordo-mavililer, bu doğrultuda önceliğine Aston Villa’nın yıldız ismi Kortney Hause’yi alırken, bu ismi satış opsiyonlu kiralamayı amaçlıyor. 25 yaşındaki oyuncu için temasların yoğunlaştığı ve transferin bitme aşamasına geldiği belirtildi. Bordo-mavililer, Hause’nin yanına hedefindeki iki isimden birini alarak savunma hattını güçlendirmek istiyor.

ALTERNATİF HAZIR

Teknik direktör Eddie Newton’ın isteği doğrultusunda hareket eden bordo-mavili yönetim, Porto’dan Yordan Osorio ile görüşmelerine devam ederken, Palmeiras’dan Vitor Hugo için de temaslar sürüyor. Hause ile birlikte Hugo’nun öncelikli düşünüldüğü, transferi gerçekleşmezse Trabzonspor’un savunma hattına Osorio’yu almayı amaçladığı ifade edildi. Stoper transferi konusunda elini çabuk tutmaya çalışan bordo-mavililer, birkaç gün içerisinde resmi imzaları attırmayı amaçlıyor.

Ivan Marcone gelmek istiyor

  • Trabzonspor’un kadrosuna katmak için iki kez girişimde bulunduğu Arjantinli orta saha oyuncusu Ivan Marcone, transferi için bizzat kendisi devreye girdi. 30 yaşındaki oyuncunun, bordo-mavili takımın yaptığı teklifleri kabul etmeyen Boca Juniors ile görüşerek izin istediği bildirildi.

A Milliler ikinci maçta da galibiyet alamadı
A Milliler ikinci maçta da galibiyet alamadı

A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Sırbista ile 0-0 berabere kaldı. Gruptaki ikinci maçımızda da galibiyet alamayan Ay-Yıldızlılar bir sonraki maçta Rusya ile karşı karşıya gelecek.90 dakika boyunca rakibi karşısında üstün oynayan A Milli Futbol Takımımız, gol pozisyonu konusunda sıkıntılar yaşadı.İkinci yarının başında Sırbistan'da Kolarov'un oyundan atılmasıyla tek kale oynayan milliler Sırbistan'ın defans duvarını geçemedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.A Milli Takımımız grubun üçüncü maçında 10 Ekim'de deplasmanda Rusya ile karşılaşacak.Bunun için mi geldik buraya?A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında sadece 1 soru gelmesine tepki gösterdi. Yaklaşık 10 saniye süren toplantı sonrası Güneş, 'Bunun için mi geldik buraya?' dedi.Video: Bunun için mi geldik buraya? Bu gönderiyi Instagram&#39;da gör UEFA Uluslar Ligi&#39;ndeki ikinci maçımızda A Milli Futbol Takımımız deplasmanda Sırbistan ile 0-0 berabere kaldı. #Türkiye #Sırbistan #UEFANationsLeague Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)&#39;in paylaştığı bir gönderi (6 Eyl, 2020, 1:42ös PDT)

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