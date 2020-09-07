Fırtına Hause’yi bitiriyor: Aston Villa'nın yıldızı ile imza aşamasına gelindi

Trabzonspor’un, hazırlık döneminde oynadığı 2 maçta savunma sıkıntısının devam ettiği görülürken, bu yönde iki transfer yapma kararı alındığı öğrenildi. Bordo-mavililer, bu doğrultuda önceliğine Aston Villa’nın yıldız ismi Kortney Hause’yi alırken, bu ismi satış opsiyonlu kiralamayı amaçlıyor. 25 yaşındaki oyuncu için temasların yoğunlaştığı ve transferin bitme aşamasına geldiği belirtildi. Bordo-mavililer, Hause’nin yanına hedefindeki iki isimden birini alarak savunma hattını güçlendirmek istiyor.

ALTERNATİF HAZIR

Teknik direktör Eddie Newton’ın isteği doğrultusunda hareket eden bordo-mavili yönetim, Porto’dan Yordan Osorio ile görüşmelerine devam ederken, Palmeiras’dan Vitor Hugo için de temaslar sürüyor. Hause ile birlikte Hugo’nun öncelikli düşünüldüğü, transferi gerçekleşmezse Trabzonspor’un savunma hattına Osorio’yu almayı amaçladığı ifade edildi. Stoper transferi konusunda elini çabuk tutmaya çalışan bordo-mavililer, birkaç gün içerisinde resmi imzaları attırmayı amaçlıyor.

Ivan Marcone gelmek istiyor

Trabzonspor’un kadrosuna katmak için iki kez girişimde bulunduğu Arjantinli orta saha oyuncusu Ivan Marcone, transferi için bizzat kendisi devreye girdi. 30 yaşındaki oyuncunun, bordo-mavili takımın yaptığı teklifleri kabul etmeyen Boca Juniors ile görüşerek izin istediği bildirildi.