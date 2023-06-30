|
Spor

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Yaz tatilinin ardından takımlar tekrar top başı yapmaya başladı. Trabzonspor da bugün ilk düdüğü çalarak sezon hazırlıklarına start verdi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

16:27 . 30/06/2023 Cuma
AA
Kampa katılan futbolcular ve teknik direktör Nenad Bjelica.

Kampa katılan futbolcular ve teknik direktör Nenad Bjelica.

Trabzonspor, Süper Lig 2023-24 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.


Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Süper Lig'de sezon hazırlıkları Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanla başladı. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koordinasyon ve aerobik çalışması gerçekleştirdi.


Milli takımlarda görev alan oyuncular antrenmana katılmazken, dün akşam kente gelen yeni transfer Joaquin Fernandez Moreno ise takımla çalıştı.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapılacak antrenmanla sürdürecek.


Trabzonspor, 4 Temmuz Salı günü Slovenya'ya hareket ederek kampı resmi olarak başlatacak. Kranj şehrinde kampa girecek olan bordo-mavililer 26 Temmuz Çarşamba gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.


Trabzonspor'un planlanan hazırlık maçları ise şöyle;

08 Temmuz 11:30 Hajduk Split

15 Temmuz 17:30 MOL Fehervar

16 Temmuz 17:30 Celje

25 Temmuz 17:30 FK Rabotnicki

26 Temmuz 11:30 Kranj


#Süper Lig
#Trabzonspor
#Joaquin Fernandez
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Robot süpürge nedir, avantajları ve dezavantajları neler?