Kampa katılan futbolcular ve teknik direktör Nenad Bjelica.
Trabzonspor, Süper Lig 2023-24 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Süper Lig'de sezon hazırlıkları Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanla başladı. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koordinasyon ve aerobik çalışması gerçekleştirdi.
Milli takımlarda görev alan oyuncular antrenmana katılmazken, dün akşam kente gelen yeni transfer Joaquin Fernandez Moreno ise takımla çalıştı.
Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapılacak antrenmanla sürdürecek.
Trabzonspor, 4 Temmuz Salı günü Slovenya'ya hareket ederek kampı resmi olarak başlatacak. Kranj şehrinde kampa girecek olan bordo-mavililer 26 Temmuz Çarşamba gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.
08 Temmuz 11:30 Hajduk Split
15 Temmuz 17:30 MOL Fehervar
16 Temmuz 17:30 Celje
25 Temmuz 17:30 FK Rabotnicki
26 Temmuz 11:30 Kranj