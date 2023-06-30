Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Süper Lig'de sezon hazırlıkları Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanla başladı. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koordinasyon ve aerobik çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, 4 Temmuz Salı günü Slovenya'ya hareket ederek kampı resmi olarak başlatacak. Kranj şehrinde kampa girecek olan bordo-mavililer 26 Temmuz Çarşamba gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.