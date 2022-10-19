Spor Trabzonspordan ayrılanlar umduğunu bulamıyor
FUTBOL FUTBOL

Trabzonspor’dan ayrılanlar umduğunu bulamıyor

Trabzonspor’dan ayrılan oyuncular kayıplara karıştı. Sezon başında bordo-mavili takımdan ayrılan Nwakaeme’nin yanı sıra Cornelius da yeni takımlarında işleri pek yolunda gitmiyor. Alexander Sörloth, Jose Sosa, Filip Novak ve Caleb Ekuban örnekleri de güncelliğini koruyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspordan ayrılanlar futbolcular umduğunu bulamıyor!
Jose Sosa, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban

Trabzonspor’da forma giydikleri dönemde oldukça iyi performanslara imza atan ve kariyerlerinde çıkışa geçen bazı futbolcular gittikleri yerde umduklarını bulamıyorlar.

Nwakaeme ve Cornelius bordo-mavili takımdan ayrıldıktan sonra istediklerini yapamadılar. Geçtiğimiz sezon İtalya’da küme düşen Parma’dan transfer edilen Cornelius, bordo-mavili takımda yeniden yükselişe geçmişti. Forma giydiği 49 maçta 20 gol atıp 6 da asist yapan oyuncu, Karadeniz ekibinin şampiyonluk yaşadığı sezona önemli katkı sağlarken adeta kendini bulmuştu.

Sezon devam ederken eski takımı olan Danimarka’nın Kopenhag ekibine 6 milyon Euro karşılığında transfer olan Cornelius, bu sezon bordo-mavili takım ile Süper Kupa, Süper Lig ve Avrupa olmak üzere 7 maça çıkmıştı. Söz konusu maçlarda 3 gole imza atan golcü oyuncu, yeni takımı FC Kopenhag ile çıktığı 5 maçta ise henüz golle tanışamadı ve sakatlıklarla uğraşıyor.

Nwakaeme eski günlerini arıyor

Trabzonspor’da forma giydiği 4 sezonda önemli performans ortaya koyarak 145 maça çıkan Nwakaeme 47 gole imza atarken 40 da asist yaptı. Karadeniz ekibiyle şampiyonluk yaşayıp kupalar kaldıran Nwakaeme sezon sonunda bordo-mavili takımla anlaşamayarak yollarını ayırmıştı. Suudi Arabistan Ligi’ne transfer olan oyuncu da burada aradığını bulamadı.

Trabzonspor ile zirveye alışık olan Nijeryalı oyuncu alt sıralara demir atan Al-Fayha FC ile çıktığı 7 maçta 3 gol atsa da bu performansı takımını üst sıralara çıkarmaya yetmedi. Eleştirilerin odağında olan Nijeryalı oyuncu yeni takımında eski günlerini arıyor.

Benzer örnekleri var

2019-2020 sezonunda 49 maça çıkıp, 33 gol ve 11 asistlik müthiş performansı sonrasında Alman ekibi Leipzig’e transfer olan Alexander Sörloth, eski günlerini arayan bir başka isim oldu.

Norveçli futbolcu, uzun pazarlıklar sonucunda Leipzig forması giydi. Alman ekibi 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında bu futbolcu için anlaşırken, söz konusu rakamı Trabzonspor ve Crystal Palace paylaşmıştı. Ancak Sörloth, Leipzig’de beklenenin altında kaldı. Alman ekibinde çıktığı 37 maçta sadece 6 gol atıp 3 asitle oynadı. Geçen sezon Real Sociedad'a kiralanan Norveçli golcü çıktığı 43 maçta 7 gol 1 asistle oynadı. Bu sezon başı tekrar Real Sociedad tarafından kiralanan yıldız oyuncu, şu ana kadar 11 maçta 5 gol 2 asistlik performans gösterdi.

Bordo-Mavililer’in aynı sezonki kaptanı Jose Sosa da sözleşmesinin sona ermesiyle yuvadan ayrıldı. Yönetim kıran kırana pazarlıklar yaptığı Arjantinli oyuncuyla 1 sene daha yola devam etmek istedi ancak tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe ’den gelen 2 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. 36 yaşındaki futbolcu, kaptanlığını yaptığı Bordo-Mavili renklerden, Sarı-Lacivertlilere imza attı ancak İstanbul serüveni pek de istediği gibi geçmedi ve istenmeyen adam ilan edildi.

Trabzonspor’daki son sezonunda sol bek olmasına rağmen tam 10 gol kaydeden Novak da kaybolan isimler arasında oldu. Büyük maçlarda öne çıkmayı seven, kanat beki olarak görev yapan Filip Novak’ı, camia da çok seviyordu. Ancak Sörloth ve Sosa gibi 2019-20 sezonu sonunda Çek oyuncuyla da yollar ayrıldı. Yeni sözleşme konusunda Fırtına’nın önerisine yanaşmayan Novak da Fenerbahçe’nin kontrat teklifini kabul etti. Ancak onun da hikayesi farklı olmadı.

Trabzonspor’un formasını giyip ayrılarak kayıplara karışan bir diğer isim de Ekuban oldu. İtalya’nın Genoa takımına imza atan oyuncu burada aradığını bulamadı. Ekuban, geçtiğimiz sezon takımıyla birlikte Serie B’ye düştü.

Trabzonspor, Abdullah Avcı idaresinde eski puan ortalamalarının gerisinde kaldı
SPOR
Trabzonspor, Abdullah Avcı idaresinde eski puan ortalamalarının gerisinde kaldı

Valerien Ismael için kritik viraj
SPOR
Valerien Ismael için kritik viraj
Üç isimgözden çıkarıldı

Üç isim
gözden çıkarıldı

​Barcelona, Depay, Bellerin ve Roberto ile yolları ayırmayı planlıyor.
Puan ortalamasındageri kaldı

Puan ortalamasında
geri kaldı

Avcı, 10 haftalık dilimler baz alındığında puan ortalaması belli oldu.
Ismael için kritik viraj

Ismael için kritik viraj

​Fransız teknik adamın 3 maçta alacağı sonuçlar kaderini belirleyecek.
Takımın vazgeçilmezi oldu

Takımın vazgeçilmezi oldu

Genç oyuncu, Pereira ve Kartal'ın ardından Jesus'un da gözüne girdi.
Geri dönüyor

Geri dönüyor

​Fenerbahçe'de sakat oyuncular takıma katılacak.
TFF ziyaret edildi

TFF ziyaret edildi

​Galatasaray yönetimi, VAR ve MHK konusunda uyarılarda bulundu.
Başarının sırrı çözüldü

Başarının sırrı çözüldü

​Jorge Jesus en çok 2 konunun üstünde duruyor.
Saiss'ten güzel haber

Saiss'ten güzel haber

Siyah-beyazlı teknik ekibe, 'Hatayspor maçında oynayabilir' denildi.
Rekor kırdı

Rekor kırdı

Fenerbahçe'de orta sahanın değişmezi olan Miguel Crespo.
Derbide oynayacak mı?

Derbide oynayacak mı?

Beşiktaş'ta Ghezzal'ın hedefi Galatasaray maçına yetişmek.
Golcüler tutulamıyor

Golcüler tutulamıyor

Enner Valencia takımın en skorer oyuncusu.
'Weghorst yoksa <br>ben buradayım'

'Weghorst yoksa
ben buradayım'

​Beşiktaş'ta ilk 11 Cenk Tosun'un.
Rakip Kastamonuspor

Rakip Kastamonuspor

​Galatasaray Türkiye Kupası'nda sahne alıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.