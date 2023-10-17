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Spor

Trabzonspor'a Bakasetas'tan kötü haber

Bordo-mavili kulüp, Anastasios Bakasetas'ın sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

18:16 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Alanyaspor karşısında forma giymesi zor.

Alanyaspor karşısında forma giymesi zor.

Trabzonspor, Yunan orta sahası Anastasios Bakasetas'ın sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlanıldığını duyurdu.


Trabzonspor'un açıklaması:

“Yunanistan Milli Takımı'nın Hollanda ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın bugün ülkesinde yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır”


Yunan orta saha dün oynanan Hollanda karşısında 60. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.


Bakasetas, bu sezon çıktığı 8 maçta 3 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.





#Trabzonspor
#Anastasios Bakasetas
#sakatlık
1 saat önce
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